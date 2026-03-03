La mala noticia del día rodea al futbolista brasileño Rodrygo Goes, extremo del Real Madrid, quien sufrió una lesión en la derrota frente al Getafe y los resultados arrojaron la peor respuesta posible.

Según publicó el Real Madrid en un comunicado en la mañana de este martes, 3 de marzo, el jugador sufrió ruptura completa de ligamento cruzado anterior en una rodilla, por lo que estará fuera de las canchas entre seis y siete meses desde el momento de la cirugía.

Ahora, lo llamativo es que el jugador había ingresado al minuto 55 y finalizó el encuentro, por lo que muchos hinchas no recuerdan en qué momento fue la situación.

Al revisar el compromiso, la jugada en la que el futbolista se lesionó se remonta al minuto 65, cuando iba a quitarse a un rival de encima, puso la pierna mal y ahí sintió la molestia en la pierna. Sin embargo, por más de que sintió el dolor, no llamó al cuerpo médico y siguió jugando, sin conocer la gravedad de la situación.

Este fue el momento exacto de la lesión:

De esta manera, el futbolista brasileño no estará en la Copa del Mundo con el equipo de Carlo Ancelotti, lo cual significa un problema grave porque se queda sin una de sus principales armas ofensivas.

Rodrygo se suma a la lista de jugadores que no estarán en el Mundial, que ya está conformada por Takumi Minamino, de Japón, Jack Grealish, de Inglaterra, y el mismo Marc André Ter Stegen, de Alemania.

Contra quién juega Brasil en el Mundial

Cabe recordar que Brasil quedó ubicado en el grupo C del Mundial junto a Marruecos, Haití y Escocia, en uno de los grupos más parejos de todo el campeonato.

Sus partidos serán:

Brasil vs. Marruecos: 13 de junio a las 5:00 de la tarde.

Brasil vs. Haití: 19 de junio a las 8:00 de la noche.

Brasil vs. Escocia: 24 de junio a las 5:00 de la tarde.

