Un retén de la Policía en la vía Distracción–Cuestecitas, en La Guajira, terminó destapando un caso que hoy está bajo la lupa de las autoridades. En el procedimiento, llevado a cabo el pasado 2 de febrero, fueron hallados 145 millones de pesos en efectivo y material de propaganda política dentro de un vehículo particular conducido por un escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información revelada en primicia por El Tiempo, el conductor del automóvil —un Toyota Corolla gris— fue identificado como Luis Alfredo Acuña Vega, escolta asignado al esquema de protección de Jaime Luis Lacouture Peñaloza, actual secretario de la Cámara de Representantes.

(Lea también: Publican nueva encuesta a tres meses de primera vuelta: repunta De la Espriella y se acerca a Cepeda)

Según el acta de inspección conocida por El Tiempo, el dinero estaba distribuido en siete sobres, cada uno marcado con un nombre. Las autoridades investigan la posible relación de estas personas con los hechos:

Lee También

Dévora Barros

‘Beba’ Ramírez

Kevin Cantillo

Ghandy R.

Rosa Pacheco

Edwin Solano

Cristian Bermúdez

De acuerdo con fuentes citadas por el diario, ya se tendría plenamente identificadas a tres de estas personas. Sin embargo, se indaga si los nombres corresponden realmente a los destinatarios del dinero o si estarían siendo utilizados sin su autorización.

En el vehículo también se encontró propaganda del representante a la Cámara Daniel Restrepo, quien aspira a llegar al Senado. Tanto Restrepo como Lacouture son señalados como militantes del Partido Conservador.

Además del efectivo, las autoridades reportaron el hallazgo de “tarjetones pedagógicos”, material que, según investigadores consultados por El Tiempo, suele estar relacionado con prácticas de inducción al voto.

Restrepo negó cualquier vínculo con los hechos y aseguró al medio que se trata de intentos por afectar su reputación: “Rechazamos de manera categórica cualquier insinuación que nos vincule con la compra de votos o cualquier práctica ilegal. Nuestra campaña se basa en la honestidad y el respeto por la democracia”, afirmó.

(Vea también: Surgió lío en España para votar en elecciones de Colombia: “Información es nula”)

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, confirmó a El Tiempo que se abrió una investigación interna para esclarecer por qué un escolta financiado con recursos públicos transportaba dinero en efectivo, propaganda política y material electoral.

Por ahora, se espera que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación avancen en la apertura formal de indagaciones para determinar si hubo irregularidades de carácter penal o disciplinario.

Entre tanto, El Tiempo señaló que ha intentado comunicarse con Lacouture sin obtener respuesta hasta el momento. El caso continúa en desarrollo.

¿Tiene una historia de vida que merece ser escuchada? Queremos conocerla. En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com , abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/ campanas/k1iYlBVj1unvFuw

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.