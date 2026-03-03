La presentadora y figura pública Jessica Cediel sorprendió al anunciar públicamente su apoyo a Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático que encabeza la llamada Gran Consulta por Colombia, uno de los procesos internos que se celebrarán simultáneamente con las elecciones legislativas el próximo domingo 8 de marzo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Elecciones 8 de marzo de 2026: ¿cómo votar en elecciones de Senado, Cámara y consultas?)

En medio del ambiente de campaña y cuando faltan pocas semanas para la cita electoral, Cediel se puso del lado de Valencia en un acto público y a través de sus redes sociales, donde dejó clara su simpatía por la propuesta política de la aspirante conservadora.

En el video, Cediel aparece vistiendo una gorra azul que dice “Paloma” junto a la camiseta azul que se popularizó dentro del Centro Democrático, que tiene un burro como imagen y un escrito que dice “Uribestia”.

Acá, las imágenes y lo que dijo Jessica Cediel:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paloma Valencia (@palomavalencial)

La presentadora bogotana no ocultó su entusiasmo por el proyecto político, incluso citó pasajes bíblicos en su mensaje y destacó su sentido de patriotismo y fe como factores detrás de su decisión de comprometerse con Valencia en esta etapa preelectoral.

¿Qué es ser “Uribestia”?

El término “uribestia”, que durante años se ha usado en redes sociales como una expresión despectiva contra los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, volvió al centro del debate luego de que el exmandatario lo resignificara en un evento del Centro Democrático.

En un encuentro político reciente, Uribe se refirió directamente a la palabra y buscó darle un sentido distinto al insulto.

“Uribestias tiene una connotación. Ustedes ven un burrito, es el burrito aguatero, el burrito que trabaja todo el día para llevar el agua a la casa. El burrito para llevar los niños al colegio, el burrito que no se cansa. El burrito que carga el café… esa es nuestra comunidad del Centro Democrático. La comunidad de los trabajadores, de las bestias trabajadoras por los intereses superiores de la patria”, afirmó.

Acá, un video en el que el expresidente se refirió al tema:

¿Qué significa ser ‘Uribestia’? Desde Pereira, el expresidente Álvaro Uribe le explica a los ciudadanos. pic.twitter.com/Yg3QXDDoSy — Centro Democrático (@CeDemocratico) February 5, 2026

Contra quiénes compite Paloma Valencia en la Gran Consulta

La Gran Consulta por Colombia es la coalición que agrupa a aspirantes de la derecha y el centroderecha política de Colombia, y constituye uno de los tres principales procesos interpartidistas que se votarán el 8 de marzo, junto con la Consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida.

La lista de candidatos con los que Valencia disputa la preferencia incluye:

Juan Manuel Galán

David Luna

Vicky Dávila

Juan Carlos Pinzón

Mauricio Cárdenas

Juan Daniel Oviedo

Aníbal Gaviria

Enrique Peñalosa

Según encuestas recientes, Valencia lidera esta contienda interna con una ventaja significativa sobre sus rivales dentro de la coalición, ubicándose como la preferida entre los votantes que planean participar en la consulta de la derecha.

En el discurso político de Valencia también se ha puesto énfasis en temas de seguridad, orden público y políticas económicas enfocadas en crecimiento, lo que ha ayudado a consolidar su base dentro de sectores tradicionales de la derecha colombiana mientras intenta ampliar su alcance entre votantes indecisos o moderados.

* Pulzo.com se escribe con Z