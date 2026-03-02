Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Jemenei, falleció este lunes a a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su esposo, anunciaron medios iraníes de prensa. La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque, apuntó la agencia noticiosa Tasnim.

Irán ha atacado más de 500 objetivos relacionados con Israel y Estados Unidos desde que el sábado lanzó una contraofensiva en reacción a los bombardeos en su territorio, afirmaron este lunes los Guardianes de la Revolución.

“Desde el inicio del conflicto, los valientes soldados de las fuerzas armadas iraníes han atacado 60 objetivos estratégicos y 500 objetivos militares estadounidenses y del régimen sionista”, indicó este cuerpo militar al utilizar la denominación que Irán usa para referirse a Israel. Según los Guardianes de la Revolución, Irán lanzó “más de 700 drones y cientos de misiles”.

“Es esencial que los países respeten sus obligaciones de proteger a los civiles y la aviación civil”, afirmó el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, citado en un comunicado.

“Esperamos todos un fin rápido y pacífico a las hostilidades actuales”, añadió Walsh, cuya organización agrupa más de 360 compañías que representan el 85% del tráfico comercial mundial.

Los ataques de Estados Unidos e Israel y la respuesta de Teherán contra múltiples países de la región provocaron el cierre del espacio aéreo en numerosos países y perturbaron miles de vuelos.

