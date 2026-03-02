El mundo contiene el aliento ante una escalada sin precedentes en Oriente Medio. Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el lanzamiento de la séptima y octava oleada de ataques contra lo que denominan el “enemigo”, en el marco de la Operación Promesa Honesta 4. Esta ofensiva a gran escala es la respuesta inmediata a la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, quien falleció el pasado sábado durante bombardeos conjuntos ejecutados por las fuerzas de Estados Unidos e Israel sobre Teherán.

La cúpula iraní, ahora bajo el mando de un triunvirato de transición, ha calificado la venganza como un deber y un derecho legítimo. Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, advirtió que Washington y Tel Aviv enfrentarán una respuesta de una magnitud nunca antes vista. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump respondió con una amenaza contundente: atacará a Irán con una fuerza jamás utilizada si las represalias no se detienen, asegurando junto al primer ministro Benjamin Netanyahu que la operación militar continuará el tiempo que sea necesario

El saldo de los ataques iniciales es devastador. El ejército israelí asegura haber abatido a 40 altos mandos iraníes, incluyendo al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor. La prensa estatal de Irán confirmó que en los bombardeos también murieron familiares cercanos de Khamenei, entre ellos su hija y su nieta, lo que ha llevado a declarar 40 días de luto nacional. Mientras tanto, la Media Luna Roja informó que la cifra de muertos en Irán asciende a 555 personas, afectando a más de 130 ciudades tras la incursión aérea

La guerra ya desbordó las fronteras de Irán. Se reportan ataques contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí, además de impactos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Incluso Omán, que suele actuar como mediador neutral, sufrió el impacto de drones en uno de sus puertos. Esta situación ha provocado el mayor caos en el transporte aéreo global desde la pandemia, con el cierre total del espacio aéreo en casi toda la región y miles de vuelos cancelados en todo el mundo.

En el Líbano, la situación no es distinta. El ejército israelí inició este lunes ataques simultáneos contra posiciones de Hezbolá, advirtiendo al grupo islamista que pagará un precio muy alto por haber abierto fuego contra su territorio en apoyo a Teherán. Mientras la indignación crece en las calles de Irak y Pakistán con intentos de asalto a misiones diplomáticas, el triunvirato iraní intenta mantener el control de un país que, según analistas internacionales y la oposición en el exilio, enfrenta el final de una era política tras la desaparición de su máximo líder.