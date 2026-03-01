La región de Jerusalén vivió este domingo primero de marzo momentos de tensión e incertidumbre luego de una nueva ola de misiles lanzados por Irán contra territorio israelí, en medio de una profunda escalada del conflicto entre Teherán y Jerusalén, con participación activa de Estados Unidos.

Al menos siete personas resultaron heridas en la zona circundante de Jerusalén, según informaron los bomberos israelíes. Los lesionados presentan distintos grados de gravedad y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención, recogió The Jerusalem Post.

Acá, uno de los videos que circularon en redes y que mostraron el pánico que se vivió:

🚨 #ALERTA | Un misil balístico lanzado desde Irán impactó directamente en el área de Jerusalén, Israel. Equipos médicos inspeccionan la zona en busca de víctimas mientras se reportan múltiples heridos tras el ataque. pic.twitter.com/3sr1df1Sm1 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 1, 2026

Asimismo, la policía israelí informó que adelantan búsquedas en la región tras reportes de “fragmentos de misiles interceptores” caídos en varios lugares, una indicación de que, aunque el sistema de defensa aérea operativo del país (en especial el sistema Iron Dome) logró interceptar muchos proyectiles, partes de esos interceptores han impactado en áreas urbanas y vías de comunicación con riesgo para la población civil.

Los bomberos detallaron que equipos especializados estaban actuando en el lugar de un impacto registrado en una autopista de la región de Jerusalén, donde hubo labores de rescate, atención a heridos y remoción de escombros.

Acá, otro video que muestra la defensa aérea que se desplegó:

🚨 #ALERTA | ESCENA IMPRESIONANTE: Israel lanzó decenas de misiles interceptores para derribar proyectiles iraníes sobre Jerusalén, mientras los sistemas de defensa aérea intentaban neutralizar la ofensiva en pleno cielo de la ciudad. pic.twitter.com/2vRp2vuFqz — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 1, 2026

Aunque el sistema de defensa antimisiles de Israel interceptó decenas de proyectiles, no todos fueron neutralizados antes de llegar al suelo y algunos causaron daños estructurales y heridos. El servicio nacional de emergencias Magen David Adom y los bomberos de Jerusalén han reportado múltiples escenarios de atención durante las últimas horas.

En los alrededores, en la ciudad de Beit Shemesh, ubicada aproximadamente a 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, hubo impactos directos de misiles iraníes, que según reportes causaron víctimas mortales y heridos, además de destrucción de edificios y daños considerables en varias estructuras residenciales.

Irán reanudó su ofensiva contra Israel con el lanzamiento de varios misiles que impactaron en Jerusalén. Hasta el momento se reportan seis heridos, mientras las sirenas de ataques aéreos continúan sonando en gran parte del territorio israelí. #VocesySonidos pic.twitter.com/7nclGlEmZg — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 1, 2026

Este intercambio de fuego se produce en el contexto de una intensificación de las hostilidades entre Israel, respaldado por Estados Unidos, e Irán, que comenzó con ataques aéreos conjuntos contra territorio iraní días atrás.

Las represalias por parte de Teherán incluyeron el lanzamiento de cientos de misiles balísticos hacia puntos dentro de Israel y objetivos militares y civiles en el país, así como ataques en la región del Golfo Pérsico contra bases estadounidenses y otros aliados occidentales.

Las autoridades israelíes han descrito esta fase de conflicto como una de las más graves en años recientes, con sirenas de alerta en ciudades importantes como Jerusalén, Tel Aviv y otras regiones urbanas del país.

