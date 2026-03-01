El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que 48 líderes iraníes han muerto hasta el momento como resultado de la ofensiva militar lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

“Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo. Cuarenta y ocho líderes desaparecieron de un solo golpe, y esto avanza rápidamente”, afirmó el mandatario en declaraciones concedidas a Fox News.

Trump sostuvo que la operación militar va adelantada al cronograma previsto y que, según su evaluación, los resultados han sido “muy positivos” para los intereses estadounidenses y globales.

Irán confirmó la muerte de Jamenei y otros altos mandos

Por su parte, Irán confirmó la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como la del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano del ayatolá y responsable del Consejo Nacional de Defensa.

Las autoridades iraníes no precisaron el número total de víctimas dentro de la cúpula del régimen, pero reconocieron que los ataques impactaron directamente a la estructura de mando político y militar del país.

Primeras bajas estadounidenses y nuevos ataques

Las declaraciones de Trump se produjeron antes de que las fuerzas armadas estadounidenses confirmaran sus primeras bajas en el conflicto. Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tres militares estadounidenses murieron, cinco resultaron gravemente heridos y varios más sufrieron lesiones leves.

El mando militar también anunció que Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní que se encontraba atracado en el golfo de Omán, como parte de las operaciones en curso.

La escalada militar mantiene en máxima alerta a la región y ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional, mientras continúan los enfrentamientos y se evalúan sus posibles consecuencias geopolíticas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.