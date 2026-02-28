Estados Unidos e Israel confirmaron este lunes ataques militares contra Irán, en medio de una escalada de tensiones que llevaba semanas marcada por advertencias de una posible intervención armada. Las detonaciones se sintieron en Teherán y en otras ciudades estratégicas del país persa.

En un discurso televisado desde Palm Beach, Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció operaciones de “gran envergadura” con el objetivo —según dijo— de “eliminar amenazas inminentes” atribuidas a Irán.

“La hora de su libertad está al alcance de la mano”, afirmó el mandatario en un mensaje dirigido a los ciudadanos iraníes. En su declaración también ofreció a los dirigentes militares de la república islámica la opción de “inmunidad” o enfrentar una “muerte segura”. De acuerdo con la Casa Blanca, la ofensiva busca golpear la industria de misiles y la Marina iraní.

Periodistas de la AFP reportaron al menos dos fuertes explosiones en Teherán, seguidas por columnas de humo visibles en zonas del centro y el este de la capital. La agencia Fars indicó que la naturaleza de las detonaciones sugiere un ataque con misiles.

🇮🇱🇮🇷 | URGENTE: Comienza la guerra contra Irán. Israel acaba de atacar Teherán. pic.twitter.com/FMqVAmVvxu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

Según Isna, una de las columnas de humo se elevaba en las inmediaciones del barrio Pasteur, donde se ubican la residencia del guía supremo y la sede de la Presidencia. La agencia oficial Irna informó que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se encuentra “sano y salvo”.

Además de la capital, se reportaron explosiones en Isfahán, Qom y Karaj, lo que confirma que la ofensiva no se limitó a un único punto estratégico.

El departamento de aviación civil iraní anunció el cierre inmediato del espacio aéreo hasta nueva orden. Paralelamente, las comunicaciones comenzaron a fallar en varias regiones del país.

La organización Netblocks informó que Irán registra un apagón casi total de internet, con una conectividad reducida al 4 % de los niveles habituales. También se reportaron caídas en la telefonía móvil y fija.

Israel declara estado de emergencia

El Ministerio de Defensa israelí comunicó que se trató de un “ataque preventivo” destinado a neutralizar amenazas contra el Estado hebreo. El gobierno advirtió que se espera una respuesta con misiles y drones “en un futuro inmediato”.

En consecuencia, Israel decretó un “estado de emergencia especial e inmediato”, cerró su espacio aéreo a vuelos civiles y suspendió actividades escolares en Jerusalén hasta el lunes por la tarde.

In a missile strike carried out by Zionist regime this morning targeting a girls’ elementary school in the Minab county, 51 Iranian students have so far been killed and 60 others injured. pic.twitter.com/qiwJkdcWcf — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

La ofensiva ocurre después de una tercera ronda de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán, mediadas por Omán, que buscaban evitar una confrontación abierta. Estados Unidos insiste en impedir que Irán desarrolle armas nucleares, una acusación que la república islámica ha negado reiteradamente.

El 19 de febrero, Trump había lanzado un ultimátum de “10 a 15 días” para alcanzar un acuerdo o recurrir a la fuerza. Las tensiones se agravaron desde enero, cuando Irán reprimió protestas internas y Washington amenazó con intervenir.

En junio de 2025, ambos países ya se habían enfrentado en una guerra de doce días iniciada por un ataque israelí contra el alto mando militar iraní y sus instalaciones vinculadas al programa nuclear. En ese episodio, Estados Unidos participó bombardeando tres sitios nucleares iraníes.

La nueva ofensiva reabre el temor a una escalada regional de mayor alcance, con implicaciones directas para la seguridad en Medio Oriente y para la estabilidad internacional.

Habibi we came to Abu Dhabi! pic.twitter.com/5I32wRVhTI — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

