El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene previsto anunciar elecciones presidenciales y un referéndum sobre un posible pacto de paz con Rusia. Según fuentes de Ucrania y Europa citadas por el prestigioso diario británico Financial Times, este anuncio se realizaría el 24 de febrero, en coincidencia con el cuarto aniversario de la invasión de Rusia a gran escala.

Este revelado surgió como respuesta al fuerte apremio ejercido por Estados Unidos, cuyo gobierno ha vinculado las garantías de seguridad solicitadas por Kiev a un cese al fuego en la primavera y la convocatoria de elecciones. El presidente Zelenski ha señalado que cualquier pacto debe ser sometido a consulta popular mediante referéndum.

Desde el inicio de la guerra, una ley marcial ha impedido la realización de elecciones. Sin embargo, debido a la presión estadounidense para finalizar el conflicto bélico antes del verano, coincidiendo con las elecciones de medio término en Estados Unidos, Zelenski ha debido ceder, subrayando la necesidad de reformas legislativas urgentes para posibilitar la votación.

El presidente ucraniano extendería así su mandato, que oficialmente finalizó en mayo de 2024. En el pasado, su argumento en contra de las votaciones ha sido la inseguridad por los constantes bombardeos rusos, la logística imposible con millones de desplazados internos, la ocupación rusa de un 20 % del territorio y un censo electoral desactualizado tras cuatro años de conflicto. Todos estos retos deben ser superados en pocos meses.

Por otra parte, Irán conmemoró el 47.º aniversario de su Revolución Islámica, marcando a la vez un aniversario saldo de tensión delicada entre los ciudadanos, el gobierno y la comunidad internacional. Numerosas protestas y una represión violenta en enero aún dejan cicatrices, en lo que según Amnistía Internacional fue una “masacre” en la que miles de personas perdieron la vida.

El Presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ofreció un discurso el día de la conmemoración en el que lamentó los sucesos trágicos del 8 y 9 de enero que llevaron al “martirio” de muchas personas y se refirió a estos eventos como una gran tragedia para la nación. “Nuestra administración está lista para sanar esta herida”, dijo en función sobre los eventos del pasado según The Guardian. Sin embargo, rechazó responsabilidad para las fuerzas de seguridad iraníes y en cambio, culpó a Estados Unidos e Israel de provocar la violencia.

Según informó CNN, el gobierno iraní acusó a estas dos naciones de fomentar la discordia durante las protestas que se desataron a final de diciembre debido a la caída del rial en Teherán. A raíz de dicho evento, los ciudadanos se volcaron a las calles exigiendo el fin del régimen teocrático, que culminó en una represión brutal a principios de enero. Si bien el gobierno admite una cifra de 3.117 muertes, la ONG HRANA estima que el saldo final es de 6.984 fallecidos, con más de 51.000 arrestos.

Por otro lado, como se informó en BBC, el aniversario de la Revolución Islámica se difumina con el descontento por la crisis económica, la violencia estatal y las amenazas internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el envío de portaaviones a Oriente Medio en una clara señal de presión internacional. Ante esto, Pezeshkian mantiene un pulso diplomático, afrontando sanciones y aislamiento mientras se enfatiza la soberanía del país.

