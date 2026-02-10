El incentivo para los concursantes es tan ambicioso como el reto. El grupo ganador de esta cuarta temporada recibirá un premio de 600 millones de pesos, además de un contrato para hacer una gira musical, una oportunidad única para consolidarse en la industria y proyectarse a nivel nacional e internacional.

Con este premio, el programa reafirma su objetivo de descubrir nuevas estrellas de la música y brindarles una plataforma real para construir una carrera artística sólida y duradera.

Cristina Hurtado debuta como presentadora en Caracol Televisión

Otra de las grandes novedades de esta edición es la llegada de Cristina Hurtado como presentadora del formato. Por primera vez, la reconocida presentadora se integra a Caracol Televisión, asumiendo el reto de liderar un programa icónico que cuenta con una base de seguidores fieles.

Sobre esta nueva etapa en su carrera, Cristina aseguró que la experiencia ha sido profundamente especial:

“Ha sido una experiencia profundamente emocionante, retadora y gratificante. Es un formato que los colombianos aman desde hace años, y estar al frente de un programa tan significativo ha sido un privilegio. Cada participante llega cargado de sueños, de historias y de una pasión inmensa por la música”.

Además, destacó la conexión emocional que se genera a lo largo del programa:

“Acompañarlos en ese camino me conecta mucho con la audiencia y con el propósito del programa. Me siento honrada de formar parte de este espacio que celebra el talento, la familia y las emociones reales”.

¿Quiénes son los jurados de ‘A otro nivel 2026’?

El panel de jurados también se renueva y llega con nombres de peso en la industria musical. En esta temporada, los participantes estarán guiados por Kike Santander, compositor y productor musical de reconocimiento internacional; Felipe Peláez, compositor y cantante colombiano que se suma por primera vez al jurado; y Gian Marco, cantautor, músico y productor peruano, quien también debuta en este rol dentro del programa.

Con su experiencia, criterio y trayectoria, los jurados tendrán la misión de orientar a los grupos, exigirles lo mejor de su talento y ayudarlos a crecer artística y profesionalmente.