A partir del próximo miércoles 18 de febrero, a las 8:00 p. m., llega a la pantalla de Caracol Televisión otra temporada de ‘A otro nivel‘, uno de los concursos musicales más exitosos del país, dirigido a cantantes profesionales que sueñan con llevar su talento a lo más alto.
En esta nueva entrega, el formato se renueva por completo, apostándole a una competencia diferente, más cercana y con escenarios que salen del estudio para tomarse las calles y distintos espacios.
‘A otro nivel’ se transforma: ahora la competencia es en grupo
Esta temporada rompe con su esquema tradicional y presenta una transformación clave: la competencia será en grupo. Cuatro artistas se unirán para formar una banda, combinando voces, estilos y personalidades con el objetivo de destacarse frente al jurado y conquistar al público.
La apuesta no solo busca talento individual, sino también química, trabajo en equipo y la capacidad de crear una identidad musical sólida.
Esta dinámica promete elevar la emoción del programa y mostrar otra faceta de los participantes, quienes deberán adaptarse, negociar ideas y crecer juntos para llevar su proyecto musical del ‘reality’.
¿Cuánto dinero le darán al ganador de ‘A otro nivel?
El incentivo para los concursantes es tan ambicioso como el reto. El grupo ganador de esta cuarta temporada recibirá un premio de 600 millones de pesos, además de un contrato para hacer una gira musical, una oportunidad única para consolidarse en la industria y proyectarse a nivel nacional e internacional.
Con este premio, el programa reafirma su objetivo de descubrir nuevas estrellas de la música y brindarles una plataforma real para construir una carrera artística sólida y duradera.
Cristina Hurtado debuta como presentadora en Caracol Televisión
Otra de las grandes novedades de esta edición es la llegada de Cristina Hurtado como presentadora del formato. Por primera vez, la reconocida presentadora se integra a Caracol Televisión, asumiendo el reto de liderar un programa icónico que cuenta con una base de seguidores fieles.
Sobre esta nueva etapa en su carrera, Cristina aseguró que la experiencia ha sido profundamente especial:
“Ha sido una experiencia profundamente emocionante, retadora y gratificante. Es un formato que los colombianos aman desde hace años, y estar al frente de un programa tan significativo ha sido un privilegio. Cada participante llega cargado de sueños, de historias y de una pasión inmensa por la música”.
Además, destacó la conexión emocional que se genera a lo largo del programa: “Acompañarlos en ese camino me conecta mucho con la audiencia y con el propósito del programa. Me siento honrada de formar parte de este espacio que celebra el talento, la familia y las emociones reales”.
¿Quiénes son los jurados de ‘A otro nivel 2026’?
El panel de jurados también se renueva y llega con nombres de peso en la industria musical. En esta temporada, los participantes estarán guiados por Kike Santander, compositor y productor musical de reconocimiento internacional; Felipe Peláez, compositor y cantante colombiano que se suma por primera vez al jurado; y Gian Marco, cantautor, músico y productor peruano, quien también debuta en este rol dentro del programa.
Con su experiencia, criterio y trayectoria, los jurados tendrán la misión de orientar a los grupos, exigirles lo mejor de su talento y ayudarlos a crecer artística y profesionalmente.