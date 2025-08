Cristina Hurtado tiene nuevo trabajo en Caracol Televisión. La reconocida presentadora paisa fue confirmada oficialmente como la nueva conductora del exitoso programa ‘A otro nivel’, que prepara una nueva temporada para cautivar a la audiencia con talento, música y superación personal.

Vea también: Cristina Hurtado habló del delicado estado de salud de su hijo, que terminó en el hospital)

Pero más allá del anuncio, lo que más llamó la atención fue una indirecta —o más bien, una pulla— que lanzó al programa ‘La casa de los famosos‘, de RCN, canal que la acogió el año pasado por un corto periodo cuando fue presentadora.

La revelación se hizo durante una emisión reciente del matutino ‘Día a día‘, donde Cristina fue presentada con bombos y platillos como la nueva cara del ‘reality’ musical. En medio de la charla con los presentadores, la paisa expresó su emoción por volver a un proyecto que, según sus propias palabras, representa los valores y el contenido que ella siempre soñó liderar en la televisión.

Lee También

Cristina estuvo al frente de ‘La casa de los famosos’, de RCN, en su primera temporada, pero solo por una temporada. Después fue reemplazada por Marcelo Cezán, quien actualmente acompañó a Carla Giraldo en la conducción del ‘show’ en 2025. Desde entonces, Hurtado se había mantenido más enfocada en su familia, acompañando a sus hijos y respaldando los proyectos de su esposo, el también presentador Josse Narváez.

Durante su intervención en ‘Día a día’, también compartió la forma en que recibió la noticia de su regreso a Caracol, y lo hizo con total sinceridad y humor:

“Cuando recibí la llamada, me dijeron: ‘Al que le van a dar, le guardan’. Me fui corriendo donde Josse, me le tiré encima y le dije. Y él lo primero que dijo fue: ‘Esa es la mano de Dios’. Porque la verdad… a mí no me iban a volver a llamar de Caracol, tan rogada que estaba. ¡Ja,ja,ja!”, relató entre risas, mostrando su emoción y la sorpresa que le generó la oferta.