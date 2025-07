En el régimen de prima media, administrado por esta entidad, se exige un mínimo de 1.300 semanas de aportes y haber cumplido la edad legal de pensión, que es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres.

Por tanto, tener solo 550 semanas significa estar por debajo de la mitad del tiempo requerido, lo que impide acceder a una mesada pensional bajo las condiciones actuales.

No obstante, existen alternativas para quienes no logran cumplir los requisitos completos. Una de ellas es la indemnización sustitutiva, un mecanismo que permite retirar de manera parcial los fondos aportados si se evidencia que no se podrá alcanzar la pensión.

Otra opción es vincularse al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), dirigido a personas con bajos ingresos que no lograron pensionarse, permitiéndoles recibir pagos periódicos según el ahorro que logren acumular.

En resumen, una persona con 550 semanas cotizadas debe seguir aportando hasta alcanzar las 1.300 semanas necesarias y va en buen camino para lograr esa finalidad.

Mientras tanto, puede considerar otras alternativas disponibles para no perder completamente el esfuerzo ya realizado en sus cotizaciones.

Cuántos años tiene Colpensiones en Colombia

Colpensiones, oficialmente conocida como la Administradora Colombiana de Pensiones, es una entidad pública creada por el Estado colombiano para administrar el Régimen de Prima Media con prestación definida. Su historia se remonta a principios del siglo XXI, como resultado de la necesidad de reformar y modernizar el sistema pensional colombiano, que hasta entonces era operado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

Durante muchos años, el ISS fue el encargado de gestionar las pensiones en el país, pero fue criticado por su ineficiencia administrativa, baja cobertura, problemas financieros y un modelo desactualizado que generaba altos déficits fiscales.

En este contexto, el Gobierno Nacional decidió emprender una transformación profunda del sistema. Así, mediante el Decreto 2013 de 2012, se creó Colpensiones como una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Su operación inició formalmente el 1 de octubre de 2012, reemplazando al ISS en la administración del régimen público de pensiones.

Desde entonces, Colpensiones se convirtió en el organismo encargado de reconocer y pagar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia a los afiliados al régimen de prima media, así como de gestionar las cotizaciones y atender las solicitudes de trámites relacionados con estos beneficios.

Una de las principales apuestas de Colpensiones ha sido ampliar la cobertura y eficiencia del sistema pensional, modernizando sus procesos y digitalizando los trámites para hacerlos más accesibles.

Además, la entidad ha liderado iniciativas de inclusión social como el programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), orientado a proteger a trabajadores informales o de bajos ingresos que no logran cumplir los requisitos para acceder a una pensión formal. BEPS ha sido uno de los programas más destacados de la entidad, por su impacto en la población más vulnerable.

A lo largo de los años, Colpensiones ha enfrentado retos importantes, como la alta informalidad laboral en Colombia, la baja densidad de cotización y el envejecimiento poblacional, factores que afectan la sostenibilidad del sistema pensional.

A pesar de ello, ha logrado consolidarse como un actor clave en la protección social del país. Hoy en día, Colpensiones administra millones de cuentas de afiliados y beneficiarios, y continúa ajustando su modelo para adaptarse a los desafíos de una población que demanda mayor equidad, cobertura y transparencia en el sistema pensional colombiano.

