Con 450 semanas cotizadas en Colpensiones, una persona está lejos de alcanzar el requisito mínimo actual: 1.300 semanas y la edad correspondiente (57 años para mujeres y 62 para hombres) para acceder a la pensión de vejez bajo el régimen de prima media.

Además, por la reciente reforma pensional que entró en vigor el primero de julio de 2025, quienes tengan menos de 750 (mujeres) o 900 (hombres) semanas cotizadas estarán sujetos al nuevo sistema híbrido, donde los aportes de hasta 2.3 salario mínimos se harán a Colpensiones y el excedente a una ACCAI privada.

(Vea también: Aviso clave para trabajadores que habían escogido Accai, por freno a reforma pensional).

Con solo 450 semanas, esa persona seguirá cotizando normalmente, pero no podrá pensionarse hasta acumular al menos 1.300 semanas y cumplir la edad mínima.

Lee También

Mientras tanto, si al llegar a la edad de pensión no ha completado el tiempo exigido, tendría varias opciones: (1) continuar cotizando hasta completar las semanas; (2) recibir una indemnización sustitutiva, que equivale a devolución ajustada de los aportes realizados; (3) acceder al programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) si sus aportes no alcanzan a financiar una pensión; o (4) aspirar a una pensión semicontributiva que otorga un ingreso básico si cotizó pero no cumple requisitos completos

En resumen, con 450 semanas cotizadas, la persona ha avanzado, pero aún está lejos de pensionarse. Debe continuar aportando o considerar programas alternativos, como BEPS o la semicontributiva, si prevé no completar pronto los requisitos necesarios.

Cómo funciona Colpensiones en Colombia

Colpensiones es la entidad pública encargada de administrar el Régimen de Prima Media (RPM) en Colombia, que es uno de los dos regímenes del sistema pensional del país.

A diferencia del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), manejado por fondos privados como Porvenir o Protección, Colpensiones opera bajo un esquema de reparto simple. Esto significa que los aportes que hacen actualmente los trabajadores no se acumulan en una cuenta individual, sino que se usan para pagar las pensiones de los jubilados actuales. A cambio, quienes cotizan tienen derecho a recibir una pensión cuando cumplan con los requisitos establecidos por ley: haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas y haber alcanzado la edad de jubilación, que es de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres.

En este sistema, el monto de la pensión depende del salario base de cotización y del número total de semanas aportadas. Cuantas más semanas tenga una persona, mayor será el porcentaje que se le reconoce sobre el salario promedio que tuvo en los últimos años antes de pensionarse.

Además, Colpensiones ofrece otros beneficios como pensión por invalidez y pensión de sobrevivientes, en caso de que el afiliado sufra un accidente o fallezca antes de alcanzar la edad de jubilación.

Colpensiones también permite la posibilidad de trasladarse entre regímenes, siempre que se haga antes de faltarle menos de 10 años para la edad de pensión.

Asimismo, en caso de no cumplir los requisitos mínimos al llegar a la edad de pensión, el afiliado puede acceder a una indemnización sustitutiva, que consiste en la devolución de sus aportes ajustados por inflación, o puede vincularse al programa BEPS, que otorga un ingreso económico bimensual si se cumplen ciertas condiciones.

Cómo reforma pensional influirá en Colombia

Con la reforma pensional aprobada en 2024 y que entra en vigencia en 2025, Colpensiones asumirá un papel aún más relevante, ya que todos los trabajadores que devenguen hasta 2,3 salarios mínimos cotizarán obligatoriamente a este régimen.

El excedente de ese valor se destinará a una cuenta individual en una Administradora de Fondos Privados. Esta transformación busca fortalecer la sostenibilidad del sistema pensional, mejorar la cobertura y garantizar un ingreso mínimo a más colombianos en la vejez. En conclusión, Colpensiones es un pilar fundamental para la protección social en Colombia y representa una alternativa sólida para quienes no tienen capacidad de ahorro individual constante.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.