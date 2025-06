La tarjeta de crédito es un aliado muy importante para los colombianos, pues estas pueden ayudar en momentos de urgencia, cuando requiere un gasto grande o incluso para un gusto como un viaje o un electrodoméstico.

Sin embargo, también puede ser usada en gastos más pequeños o responsabilidades mensuales, pero eso no siempre está recomendado porque poco a poco se puede ir convirtiendo en una bola de nieve.

Por ejemplo, las personas pueden usar este elemento para pagar los servicios públicos y las entidades explicaron el proceso que se debe seguir.

Cómo pagar los servicios públicos con la tarjeta de crédito de Bancolombia

Para pagar con Bancolombia, por ejemplo, lo que debe hacer es programar el pago automático, lo cual significa que en la fecha seleccionada, se debitará automáticamente el monto y se diferirá a una sola cuota.

Ahora, si quiere pagar el servicio público en una sucursal física, ahí sí debe hacer un avance, retirar el dinero y pagar con efectivo.

Cómo pagar los servicios públicos con la tarjeta de crédito de BBVA

Para pagar con esta entidad bancaria, tiene dos opciones para hacerlo, comenzando por pagos en línea o pagos en puntos presenciales. En cuanto al primero, puede hacer las transferencias por los portales web o por medio de PSE, así que es solo llenar sus datos, elegir la tarjeta y listo.

En cuanto a los puntos presenciales, solo basta con acercarse a un corresponsal bancario o incluso un punto de pago autorizado como Baloto, Efecty y Súper Giros, presentar su tarjeta y listo, con eso ya podrá hacer el pago sin problemas.

Recomendaciones para usar la tarjeta de crédito

Hay varios consejos que debe seguir para que el uso de la tarjeta de crédito no se le convierta en un dolor de cabeza. Por ejemplo:

Una de las principales recomendaciones es no gastar más de lo que se puede pagar. Aunque el cupo de la tarjeta puede ser alto, eso no significa que el dinero sea completamente propio. Es importante verla como un medio de pago temporal y no como una extensión del salario. Lo ideal es utilizarla para cubrir gastos que se puedan pagar en su totalidad al finalizar el mes, evitando así los intereses.

Otro punto clave es pagar el total de la deuda antes de la fecha de corte, o por lo menos más del pago mínimo. Si solo se abona este último, los intereses seguirán creciendo y la deuda se puede volver impagable. Además, pagar a tiempo no solo evita recargos, sino que también mejora el puntaje crediticio, lo cual puede ser beneficioso a futuro para solicitar préstamos o aumentar el cupo.

Finalmente, es fundamental revisar frecuentemente los movimientos y estados de cuenta. Esto permite llevar un control de los gastos, detectar cobros indebidos y evitar fraudes. Tener una buena relación con la tarjeta de crédito implica estar informado, ser disciplinado y usarla como un aliado, no como una salida fácil para financiar un estilo de vida que no se puede sostener.

