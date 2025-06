Mientras que los usuarios de Bancolombia andan atentos por un cambio que viene, las personas que tienen tarjetas de crédito con Nubank deben revisar qué sucede si no usan ese servicio.

Consecuencias de no usar tarjeta de crédito de Nubank

Las políticas de Nu Colombia (Nubank) son, en general, más transparentes y amigables con el usuario en comparación con la banca tradicional, especialmente en lo que respecta a las comisiones.

A diferencia de muchos bancos tradicionales en Colombia que sí cobran cuota de manejo incluso si no usas la tarjeta, Nu Colombia se ha caracterizado por no cobrar cuota de manejo en su Tarjeta de Crédito Nu (‘La Moradita’) ni cargos por inactividad. Esta es una de sus principales ventajas competitivas.

Según la información de Nu Colombia y sus blogs hay afectación de historial crediticio (a largo plazo) por no usar la Tarjeta Nu. Las centrales de riesgo (como Datacrédito) registran el comportamiento crediticio.

Un historial activo y positivo (con uso y pagos puntuales) es crucial para que en el futuro puedas acceder a préstamos más grandes (casa, carro) o a mejores condiciones financieras. Aunque Nu no penalice con cobros por inactividad, si no hay movimiento en la tarjeta, es como si no se tuviera experiencia reciente manejando crédito, lo que puede impedir que el puntaje crediticio mejore.

Por otra parte, aunque Nu no cobra por inactividad, cualquier entidad financiera podría, eventualmente, cancelar una tarjeta por falta prolongada de uso. Esto libera el cupo de crédito para otros clientes activos.

Si bien Nu tiene una política de no cobrar por esto, una cuenta completamente inactiva durante un período muy extenso podría ser cerrada. Esta acción reduciría el crédito disponible total, lo cual podría impactar el índice de utilización de crédito y, por ende, el puntaje.

¿Qué tan obligatorio es utilizar una tarjeta de crédito todos los meses?

No es obligatorio utilizar una tarjeta de crédito todos los meses. Sin embargo, usarla de manera regular y responsable puede ser muy beneficioso para la salud financiera y el historial crediticio. Por el contrario, no usarla en absoluto o usarla de forma indebida puede tener consecuencias negativas.

La mayoría de las tarjetas de crédito en el país manejan una cuota de manejo (mensual o trimestral) incluso si no se utilizan. El banco cobra por tener la tarjeta activa y los servicios asociados (seguros, beneficios, etc.), independientemente del uso. Si no se está pendiente de este cobro, se puede acumular una deuda por cuotas de manejo e intereses moratorios si no la pagas.

Es importante revisar los términos y condiciones de tu tarjeta, ya que algunas ofrecen exenciones de cuota de manejo bajo ciertas condiciones (ej. realizar un número mínimo de compras o un monto mínimo).

Muchas tarjetas ofrecen puntos, millas, descuentos exclusivos con aliados comerciales, cash back, seguros de viaje, asistencias para el hogar, etc.

¿Cuánto tiempo se puede estar sin usar una tarjeta de crédito?

El tiempo que se puede dejar de usar una tarjeta de crédito sin que el banco la cancele varía según la entidad emisora, pero generalmente oscila entre 6 meses y 2 años de inactividad.

Algunos bancos podrían cerrar la cuenta por inactividad después de este período, mientras que otros podrían mantenerla activa durante más tiempo. Es importante revisar los términos y condiciones específicos de la tarjeta para conocer la política exacta de cada banco.

Cancelación por inactividad : si no se utiliza la tarjeta durante un período prolongado, el banco podría cerrarla. Esto puede afectar el historial crediticio y reducir el límite de crédito disponible.

: Impacto en el historial crediticio : la falta de actividad puede ser vista como una señal de riesgo por las entidades financieras, lo que podría dificultar la obtención de nuevos créditos en el futuro.

: Pérdida de beneficios: muchas tarjetas ofrecen recompensas como puntos, millas o devolución de dinero. Si no se utilizan, se podrían perder estos beneficios.

Es recomendable hacer al menos una compra pequeña al mes para mantener la tarjeta activa, asegurarse de pagar el saldo a tiempo para evitar cargos por intereses y mantener un buen historial crediticio, además consultar con el banco sobre la política de inactividad y los cargos asociados para evitar sorpresas.

