A diario, millones de personas ingresan a los cajeros automáticas de todas las ciudades colombianos, con la necesidad (y el afán) de que esas máquinas les entreguen el dinero que requieren para hacer sus pagos, consignaciones o simplemente para usar en sus gastos del día.

El gran problema que experimentan es cuando ese máquina no les entrega el dinero o sus tarjetas se quedan atascadas en la ranura. Insertar una tarjeta en un cajero automático y recibir un mensaje de error es más común de lo que parece.

En muchas ocasiones, el dispositivo no reconoce el chip, lo que impide completar la operación. Ese contratiempo puede presentarse en momentos clave, cuando se necesita retirar dinero con urgencia. Pero entender el origen del fallo es crucial para actuar con rapidez y sin angustia, evitando caer en estafas o dejando a su suerte el dinero que tanto le ha costado conseguir.

Las fallas pueden clasificarse en: físicas, técnicas o administrativas. Una de las más frecuentes tiene que ver con el deterioro del chip de la tarjeta.

El uso constante puede desgastar o ensuciar esta parte metálica, impidiendo una correcta lectura. Ante esto, lo primero que recomiendan es limpiar la tarjeta con un paño seco. Si el daño es visible, se sugiere pedir una nueva tarjeta al banco.

Cómo solucionar que un cajero no lea el chip de la tarjeta

No obstante, la tarjeta no siempre es la culpable. Los cajeros pueden fallar por errores en su sistema, problemas de red o fallas internas en el lector. Si solo ocurre en una máquina, lo mejor es intentar en otro terminal para descartar un error puntual en el equipo.

Otra posibilidad es que la tarjeta no esté habilitada para operar en cajeros. Algunas entidades emiten productos que solo sirven para pagos en línea o en establecimientos, sin permitir retiros. Además, hay clientes que olvidan activar su tarjeta al recibirla. Por eso, verificar su habilitación con el banco puede evitar confusiones.

También hay bloqueos que se producen por ingresar varias veces un PIN incorrecto. En estos casos, muchos sistemas desactivan la tarjeta temporalmente por seguridad. Confirmar que el teclado del cajero funcione y seguir los pasos adecuados para recuperar el código son acciones clave para prevenir bloqueos.

Hay tarjetas que no son compatibles con todas las redes de cajeros. Por ejemplo, si la tarjeta fue emitida por un banco que no opera en la red del terminal usado, este no podrá procesarla. Esto puede pasar especialmente en cajeros internacionales o fuera del país donde se abrió la cuenta.

También puede haber una caída momentánea del sistema del cajero. Aunque tanto el chip como el lector estén en buen estado, una interrupción en la red bancaria puede causar el rechazo de la tarjeta. Estas fallas suelen corregirse sin intervención del usuario, pero pueden causar molestias.

La solución, en la mayoría de los casos, está en revisar el estado físico de la tarjeta, limpiar el chip, intentar en otro cajero o contactar al banco. Si el cajero retiene la tarjeta, es fundamental reportar el caso de inmediato para bloquearla y solicitar su reposición. Estar informado ayuda a enfrentar la situación con calma y eficacia.

