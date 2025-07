Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, renunció a su puesto este 19 de julio luego del escándalo viral que protagonizó en un concierto de Coldplay en Massachusetts. En el evento, una cámara del público, conocida como “kiss cam”, lo mostró en una situación incómoda con una colega de recursos humanos de su empresa, lo que desató una avalancha de rumores sobre su vida personal y profesional.

En su comunicado oficial, la compañía aclaró que los valores de Astronomer deben ser respetados por todos, especialmente por sus líderes. “Se espera que nuestros líderes establezcan el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, ese estándar no se cumplió”, indicaron.

(Vea también: Exempleados de empresario infiel aprovecharon escándalo para boletearlo como jefe: “Tóxico”)

Así mismo, la compañía se refirió al hecho viral y la repercusión que pudo tener en su imagen. “Antes de esta semana, éramos conocidos como pioneros en el espacio de DataOps, ayudando a los equipos de datos a impulsar todo, desde análisis modernos hasta inteligencia artificial en producción. Si bien la percepción pública sobre nuestra empresa puede haber cambiado de la noche a la mañana, nuestro producto y nuestro trabajo para nuestros clientes no lo han hecho”, agregó Astronomer.

Lee También

Por su parte, el consejo de administración de la empresa aceptó la renuncia de Byron y nombró de forma interina a Pete DeJoy, cofundador y actual director de producto, como CEO provisional mientras buscan a un reemplazo permanente.

(Vea también: Impresionante accidente en un gimnasio quedó en video: joven se fracturó ambas piernas)

Todo comenzó el 16 de julio, cuando un video de la “kiss cam” en el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium se hizo viral. La cámara enfocó a una pareja en la audiencia, que, al ser vista en la pantalla gigante, reaccionó de manera incómoda y se separó rápidamente. Esta escena fue tan llamativa que el propio Chris Martin, vocalista de la banda, comentó en broma desde el escenario: “O están teniendo una aventura o simplemente son muy tímidos”.

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3

— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025