Se trata de la muerte súbita de Mario Ureña que causó conmoción en República Dominicana. El fundador y presidente de Ruta S.O., figura clave del transporte urbano en Santiago, falleció el miércoles 3 de diciembre de 2025 durante una entrevista en vivo en el programa “El Café de Diario 55”, luego de un paro cardíaco.

Una cámara captó cómo Ureña no mostró evidencias de ningún malestar y sin aviso previo colapsó en plena transmisión. En el estudio se activaron los protocolos de emergencia, y el empresario quedó inconsciente en su silla.

Las autoridades continúan con las verificaciones para precisar las circunstancias. Tanto el gremio del transporte como la familia señalaron que Ureña parecía encontrarse en óptima salud horas antes de la entrevista, lo que incrementó el interés público en el caso.

EL fundador de la Ruta SO. Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el proarama El Café de Diario 55.

¿Cuál fue la causa de muerte de Mario Ureña?

A pesar de la atención ofrecida por los servicios médicos que acudieron al lugar, fue declarado muerto poco después. El informe preliminar de las autoridades y del canal SuperTV55/Canal 55 indica que el fallecimiento obedeció a un infarto miocárdico súbito.

El impacto del hecho se reflejó en redes sociales, donde circula el video del momento en que Ureña se desvanece. La cuenta oficial del programa y la estación de televisión expresaron condolencias mediante un comunicado dirigido a la familia, colegas y al sector del transporte.

