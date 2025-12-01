Durante el último año, la relación entre Karina García y Yina Calderón ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales. Sus constantes desencuentros, indirectas y explosivas discusiones las han convertido en dos de las figuras más polémicas del mundo digital colombiano.

Desde que coincidieron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos‘, ambas dejaron claro que su convivencia no sería sencilla: los roces comenzaron desde el primer momento y, lejos de apaciguarse, se intensificaron con el paso del tiempo.

A pesar de esta historia cargada de tensiones, el destino volvió a unirlas en un nuevo proyecto de telerrealidad. Tanto Karina como Yina Calderón fueron convocadas para participar en ‘La mansión de Luinny’ en República Dominicana, un formato dominicano que comparte esencia con el programa que las enfrentó por primera vez.

Desde su ingreso a la mansión, las dos creadoras de contenido lograron destacarse, posicionándose entre las favoritas del público en diferentes etapas del ‘reality’. Su presencia provocó gran expectativa, no solo por su ‘influencia’ en redes, sino también por la posibilidad de un nuevo capítulo en su conocida rivalidad.

Tras semanas de competencia, convivencia y estrategias, llegó el esperado momento de conocer quién sería la ganadora de la primera temporada. El anuncio estuvo a cargo del propio Luinny, anfitrión y creador del proyecto, quien dejó en suspenso a los finalistas antes de revelar el nombre más esperado de la noche.

“Anunciamos… se lleva 100.000 dólares de la primera edición de ‘La mansión’… Karina García oficial, felicidades”, expresó, mientras Karina García subía al escenario visiblemente emocionada, acompañada de su hija Isabella. Frente a cámaras, recibió el cheque que la acreditaba como la gran vencedora.

Cuál fue la reacción de Yina Calderón cuando ganó Karina García

La sorpresa, sin embargo, no fue menor entre los demás participantes. Cuando se dio a conocer el nombre de la ganadora, varios de ellos mostraron expresiones de desconcierto, e incluso de decepción, pues gran parte del público y del elenco esperaba que el triunfo fuera para Yina Calderón, quien había sido una de las concursantes más comentadas y con mayor presencia durante toda la temporada.

La reacción de Yina no tardó en convertirse en tema de conversación. Visiblemente afectada, la ‘influenciadora’ no logró disimular su molestia y optó por retirarse del lugar en medio del llanto. Su abandono de la mansión generó múltiples comentarios en redes, donde seguidores debatieron sobre la justicia del resultado y sobre la fuerte personalidad de Calderón, acostumbrada a no quedarse callada ante nada.

Pese a la polémica, Luinny quiso enviar un mensaje conciliador y reconocer públicamente el aporte de Yina al ‘reality’. A través de un emotivo video, destacó su compromiso con el proyecto desde el primer momento y anunció una sorpresa adicional: aunque inicialmente se había informado que solo habría un premio económico, decidió otorgarle a Calderón 30.000 dólares como reconocimiento, además de ofrecerle trabajar con él en futuros proyectos.

“Hay batallas que no se miden en coronas […] en esta mansión cada uno trajo su llama. Cada uno dejó sudor, lágrimas, carácter. Todos escribieron páginas de esta historia, pero hay algo que no se puede negar: Yina llegó primera”, se escucha en el video. El mensaje continúa resaltando que Calderón aceptó el reto cuando el proyecto era apenas una idea y que creyó en él sin tener certezas ni garantías.

Con este gesto, Luinny no solo buscó aplacar las tensiones, sino también reconocer el impacto que Yina tuvo en el programa, sin restarle mérito a la victoria de Karina. Así, ‘La mansión de Luinny’ cerró su primera temporada con emociones intensas, un final inesperado y una rivalidad que, lejos de apagarse, promete seguir dando de qué hablar en el universo digital.

