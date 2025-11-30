La actriz caleña Ana Lucía Silva, famosa por su nombre artístico ‘Analú, ex de Alejandro Aguilar, actual pareja de Ana Karina Soto, abrió su corazón en una reciente entrevista con el programa ‘La red’ de Caracol Televisión, donde reveló aspectos de su vida personal que pocos conocían.

En una conversación sincera, la actriz compartió cómo su mudanza a Estados Unidos marcó un giro inesperado en su carrera y, sobre todo, en su vida como madre.

¿Qué le pasó a la actriz Ana Lucía Silva?

Silva, quien en Colombia fue conocida por su participación en diversas producciones televisivas como ‘El Joe’, explicó que su llegada a Estados Unidos no fue impulsada solo por el deseo de crecer profesionalmente, sino por una motivación mucho más profunda: ser una madre presente para sus hijas.

Según la actriz, aunque en Bogotá tenía varias oportunidades laborales, sus puertas en la actuación comenzaron a cerrarse, lo que la llevó a replantearse su futuro.

“La maternidad es lo más importante para mí. Mi prioridad siempre han sido mis hijas. No podía dejar que mi carrera estuviera por encima de ellas, por eso tomé la decisión de migrar”, explicó.

A pesar de que intentó retomar su carrera actoral en Estados Unidos, las oportunidades en el ámbito del teatro no prosperaron como esperaba, lo que la obligó a tomar decisiones difíciles para poder sostener su hogar.

Con el objetivo de tener flexibilidad y poder estar cerca de sus hijas, Ana Lucía comenzó a trabajar en empleos que le permitieran ajustar su horario. Primero lo hizo en bares y en espacios nocturnos, pero fue finalmente como conductora para plataformas digitales que encontró un trabajo que le ofreciera el equilibrio que buscaba.

En su entrevista, la actriz detalló cómo sus noches se transformaron para poder crear ingresos y ser una madre responsable.

“Las niñas ya dormían a las 9 de la noche… y yo salía a hacer carreras toda la noche”, confesó con una mezcla de nostalgia y fortaleza.

A pesar de las largas jornadas laborales, Ana Lucía destacó que cada decisión que tomó estuvo enfocada en brindarles a sus hijas el cuidado y la estabilidad que ellas merecían, incluso si eso significaba alejarse un poco de la vida pública y de la actuación.

Tensión con la figura paterna de sus hijas

En la misma entrevista, la actriz también abrió una ventana a su relación con el padre de su hija menor, el actor Alejandro Aguilar. Silva admitió que, a pesar de que él está presente cuando la niña lo necesita, su apoyo económico ha sido limitado.

“No me ayuda como yo quisiera. Me cansé porque prometía mucho, pero cumplía poco”, confesó Ana Lucía.

El tema tocó una fibra sensible, pues, según Silva, los desafíos de la maternidad han sido más complejos cuando no ha podido contar con el apoyo total de la figura paterna.

A pesar de los esfuerzos de Aguilar por mantener una relación cercana con su hija, la actriz señaló que la falta de apoyo material y emocional por parte de él ha sido una carga adicional que ha tenido que afrontar sola.

Una nueva etapa para Ana Lucía Silva

Hoy en día, Ana Lucía Silva se encuentra en una nueva etapa de su vida, en la que ha aprendido a equilibrar su faceta de madre y trabajadora, lejos del foco mediático que alguna vez la acompañó en su carrera actoral. Aunque la actriz no descarta la posibilidad de retomar su carrera en el futuro, dejó claro que, por ahora, la prioridad es seguir adelante como madre y asegurar el bienestar de sus hijas.

A través de su experiencia, Ana Lucía ha demostrado una vez más que, aunque el camino hacia el éxito profesional puede ser incierto, el amor y la dedicación por su familia son lo que realmente le dan sentido a su vida. En medio de los desafíos y sacrificios, la maternidad sigue siendo su mayor fortaleza.

