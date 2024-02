Ana Karina Soto está indignada con algunos medios de comunicación que hablaron con sus titulares de la relación que ella tiene con su hijastra, Violeta Aguilar, hija mayor de su pareja, el actor Alejandro Aguilar.

A través de sus historias de Instagram, Soto indicó: “Realmente esto es de no creer. ¿Qué es lo que pasa con la prensa en nuestro país?, ¿qué pasa con la rigurosidad de los titulares, con los medios de comunicación?”.

La presentadora contó que Violeta Aguilar, ‘Vio’ como la llama Soto, publicó en redes una dinámica de preguntas y respuestas en la que uno de sus seguidores le preguntó: ¿Ana Karina es ‘fasti’? A lo que la menor respondió:

“La amo un montón, es mi familia, es la mamá de mi hermanito. Nada que ver, es espectacular, es una mujeraza”.

La pareja de Alejandro Aguilar mencionó algunos titulares de medios que le molestaron, después contó:

“Es en serio, qué tristeza que los medios de comunicación todo el tiempo quieran meter cizaña y veneno para dañar la imagen de uno. Nosotros tenemos una excelente relación, no quieran dañar la imagen frente a las personas que me sigan”.

Después dijo: “No soy una madrastra malvada como en los cuentos de hadas, soy mamá y amiga de Violeta, aunque el título de madrastra a mí no me gusta, pero si me lo quieren poner soy una madrastra chévere”.

Cabe mencionar que Alejandro Aguilar tuvo una relación hace unos años con la actriz Ana Lucía Silva y fruto de su unión nació Violeta Aguilar Silva, quien recién acabó de cumplir 17 años.

¿Cómo se llama el hijo de Ana Karina Soto?

tienen un hijo en común llamado Dante Aguilar Soto. La presentadora es la pareja del actor Alejandro Aguilar, y juntos forman una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo. Han compartido una relación estable durante diez años y

