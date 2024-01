RCN televisión es uno de los canales nacionales más vistos en Colombia, contando con diversas figuras en su equipo, entre ellas, Ana Karina Soto. Una de las presentadoras más famosas del medio y quien ha sabido destacarse a través de las redes sociales. Pero Soto, también ha sido blanco de diversas críticas y ahora salió a defenderse de aquellos que la juzgan por su edad.

La presentadora se encarga de compartir varios detalles sobre su trabajo y por supuesto, junto a su familia. En su más reciente aparición, Ana Karina, aseguró: “Esta soy yo. Esto es lo que hay”. Mientras que mostraba algunas zonas de su rostro sin maquillaje a partir de un video.

La aparición de Soto estuvo influenciada, según ella, luego de compartir un clip de su hijo Dante, en el cual una internauta sacó a flote la edad de la presentadora. “Una persona escribió que a pesar de que yo me maquillara, se me notaban las arrugas. Pues, obvio si voy a cumplir 45 años como no se me van a notar las arrugas. Ya no tengo quince”, añadió la presentadora en medio de varias risas.

Soto destacó que esa es la vida, pues los años no llegan solos, sino acompañados de arrugas. “A la señora divina que me escribió, ojalá a ella no le salgan arrugas nunca. Porque para acá vamos todos”. La presentadora aseguró que esto podría cambiar si esta mujer se somete a diversos procesos estéticos, a los cuales ella prefiere estar alejada, confesando que aunque lleva a cabo algunos tratamientos, estos no son invasivos ni llegan a transformar su rostro.

Esta no es la primera vez en que Soto sale a defenderse. Hace pocos meses, tanto ella como su pareja, mostraron su descontento por la serie de críticas con respecto, al ‘look’ de su hijo, ya que el menor encamina su estilo a pintar sus uñas color negro, su pelo sobre los hombros y su presencia en los escenarios. “¿Qué necesidad de estar atacando a un niño de 6 años porque tiene el pelo largo o corto, porque se pinta las uñas con sus muñequitos de sus películas favoritas? Eso no quiere decir que vaya a ser una mala persona, ni que vaya a ser un delincuente”.

¿Cuántos años lleva Ana Karina Soto en RCN?

Ana Karina Soto es una de las presentadoras que más tiempo lleva siendo parte de RCN televisión. En medio del programa ‘Buen día Colombia’ del que hace parte, uno de sus excompañeros, Mauricio Vélez, indicó: “Hablando de los 25 años, la que más lleva trabajando aquí es ‘Ana K’, desde… 2001”.

Lo cierto es que Soto suma más de 20 años como presentadora de RCN televisión y actualmente forma parte de los programas ‘Buen día colombia’ y ‘Mañana express‘. La presentadora llegó al canal luego de su paso por el ‘reality’, ‘Protagonistas de nuestra tele’.

