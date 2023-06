Ana Karina Soto saltó a la vista del público colombiano por su participación en ‘Protagonistas de novela’, siendo uno de los primeros programas de este tipo que se vieron en el país. Y aunque no parezca, ya han pasado más de 20 años de aquel momento y ella siempre ha estado vinculada con el Canal RCN.

Esto lo recordaron, haciendo énfasis en el dato del tiempo, durante el programa ‘Buen día, Colombia’ del martes 27 de junio y en el marco de la conmemoración de los 25 años del lanzamiento del mencionado canal al aire. Recordando que en 1998 tanto RCN como Caracol Televisión pasaron de ser programadoras y productoras a canales privados.

¿Cuánto tiempo lleva Ana Karina Soto en el Canal RCN?

En el programa de la mañana habló el presentador Mauricio Vélez sobre el cuarto de siglo que estaba cumpliendo el canal de las tres letras y quiso homenajear a su compañera: “Hablando de los 25 años, la que más lleva trabajando aquí es ‘Ana K’, desde… 2001”. Y es que es una de las que más tiempo lleva en ese medio, sobre todo, teniendo en cuenta que sus compañeros llevan poco tiempo o han cambiado a otras casas.

En ese momento recordaron cuánto llevaba cada uno de los presentes en el Canal RCN: El mismo Mauricio señaló que su primera experiencia en el canal fue en 2009, Orlando Liñán recordó que llegó a vincularse entre 2014 y 2015, Andrés López fue incorporado en 2017, Violeta Bergonzi empezó en 2017 y el niño Samuel Araque empezó su carrera en medios en 2022.

Por esta razón, sabiendo que Ana Karina Soto suma alrededor de 22 años en el Canal RCN sin interrupciones, Violeta dejó salir un emotivo discurso para homenajearla:

“Quiero felicitar, especialmente a Ana Karina, porque es pasión, es disciplina, es talento, es constancia. Y muy pocas personas logran tener esa perseverancia”, al mensaje se sumó Vélez para resaltar que la ocañera es muy joven y por eso es ejemplar su trabajo: “Y a esta corta edad (43 ños), porque lleva 22 años trabajando en un canal de televisión”.

Pero Bergonzi quería seguir rindiendo honores a su compañera y amiga, por eso completó sus palabras así:

“Es una prueba de todos los días, los que están en sus trabajos viéndonos saben que siempre hay muchísima competencia. Y esta mujer, a la que me le quitó el sombrero, uno la ve con las mismas ganas, madrugando, perseverando y luchando. Me le quito el sombrero, mi amor, felicitaciones”.

Captura de pantalla Canal RCN

Ana Karina Soto dijo por qué no se ha ido del Canal RCN, a pesar del paso del tiempo

Después de todo lo que dijeron sus compañeros y de ver muchos fragmentos de historias, novelas, producciones, transmisiones y personajes de los 25 años del canal, Ana Karina se animó a hablar de su estabilidad en la misma compañía: “Es porque amo lo que hago, esta es mi casa, la casa de ustedes. La casa que por 25 años ha hecho parte de sus vidas y lo que tenemos son cosas para recordar. Nos encontramos todos los días durante 25 años y ojalá que sean muchos años más”.

La presentadora, que en un principio soñaba con ser actriz y por eso entró al ‘reality’ en el que saltó a la fama, abrió su corazón sobre lo que siente por tanto tiempo y tantas muestras de cariño: “Me siento muy orgullosa, muy honrada, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de estar en una empresa, que es su casa y su familia, durante más de 20 años. Cuando me hicieron la despedida en Noticias RCN y en Entretenimiento RCN, porque venía para ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana express’, me decían: ‘Son 20 años en Noticias’…”.

Y en medio de su discurso, confesó sus razones para no haber buscado la salida a otros medios o experiencias diferentes, además de cómo ha manejado estos años:

“Sigo aquí, porque no he sentido la necesidad de salir del canal. Mucha gente me dice. ‘¿Cómo hace y cómo ha durado tanto tiempo?’, es porque me siento feliz y uno está donde lo tratan bien y lo hacen sentir querido. Es gracias a esta familia maravillosa y a todos los televidentes. Por eso, muchas gracias al Canal RCN por estos 25 años, por abrirme las puertas a mí y a todos estos talentos nuevos y de trayectoria. Celebramos al lado de todos ustedes y me siento muy dichosa de hacer parte de esta casa”.

Captura de pantalla Canal RCN

Todo terminó con un llamado de la propia Ana Karina Soto para que se dieran un “¡Abrazo grupal!”, y así cerrar el momento emotivo del programa.