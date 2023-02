Aunque en pantalla se pueda ver muy buena relación y cercanía, entre presentadores e integrantes del equipo de trabajo, detrás de cámaras puede ser diferente y esto le interesa muchísimo a los televidentes. Y ante este tipo de preguntas, que no son nuevas para Ana Karina Soto, quiso ser sincera con sus seguidores.

En una serie de historias de Instagram, en las que la presentadora del Canal RCN abrió la caja de preguntas y respuestas, recibió un cuestionamiento directo sobre sus compañeros de ‘Buen Día Colombia’. Y aunque no negó que es complicada la convivencia, descartó cualquier rumor o especulación sobre ella y los integrantes del programa matutino.

La primera pregunta que quiso responder ‘Kari’, haciendo la aclaración que no es la primera vez que sus seguidores se interesan por lo que pasa por fuera de las pantallas entre los presentadores del programa.

“¿Cómo me la llevo con mis compañeros de ‘Buen día Colombia’? ¿Ustedes que creen? (Risas)”, el inicio de la respuesta hacía parecer que iba a decir que todo era perfecto y color de rosa, pero Soto dijo que hay cosas buenas y también momentos complicados. Pero empezó por lo positivo, teniendo en cuenta las pérdidas familiares, temas de salud y dificultades que ha tenido recientemente:

“Súper bien, gracias a Dios, no es un cliché decir que parecemos una familia. Yo he podido experimentarlo con todo lo que me ha pasado en estos últimos años.