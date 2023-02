Hace unos días, Ana Karina Soto preocupó a sus fanáticos al asegurar que se encontraba en el hospital. En ese momento la famosa no reveló mayores detalles de lo sucedido, pero ahora, en entrevista con Lo sé todo contó la pesadilla que vivió.

Todo tuvo que ver con los molestos cálculos en los riñones, de los cuales ya había tenido que ser intervenida en el 2015. Sin embargo, reveló que nunca había sentido un dolor tan agudo como el que la hizo ir de urgencias a la clínica.

“A las cinco de la mañana me despierta un dolor, pero un dolor impresionante, que yo nunca había sentido en mi vida y que no se lo deseo a nadie. Me dolía la espalda, el estómago, las piernas, me dieron ganar de ir al baño, de vomitar”.