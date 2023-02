La cucuteña conversó con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal Uno, sobre la decisión que tomó de no tener más hijos, también habló sobre las dos pérdidas que ha sufrido.

El actor Alejandro Aguilar, quien es su pareja sentimental y padre de su hijo, la apoyó y estuvo de acuerdo con la presentadora, se quedarán solo con Dante.

Para Ana Karina quedar en embarazo fue bastante difícil, cuando lo logró con ayuda de tratamientos, lo perdió por complicaciones médicas.

En 2016, Soto tuvo una de las mejores noticias de su vida, estaba nuevamente en estado de gestación y en septiembre de ese mismo año nació Dante, su único hijo.

Cuando le preguntan a la cucuteña sobre un hermanito para Dante, ella responde que será cuando el tiempo lo quiera, pero la verdad es que Ana Karina y el actor ya decidieron de manera consciente que no lo volverán a intentar, Dante será hijo único.

“Tuve una segunda pérdida después de Dante, no lo había hecho público porque no me gusta hacer drama con este tema, de hecho pasó mientras Alejandro estaba en New York, a él le conté hasta que regresó para no preocuparlo”, confeso Ana.