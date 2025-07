Juanes ha sido siempre un artista transparente y profundamente conectado con su vida familiar. A lo largo de su carrera, ha expresado en múltiples ocasiones cuánto significa su familia para él y cómo sus experiencias personales influyen directamente en sus composiciones. En medio de su exitosa trayectoria musical, ha encontrado en sus hijos y en su esposa Karen Martínez una fuente constante de inspiración y aprendizaje.

Por estos días, quien ha captado la atención en el entorno de los Aristizábal Martínez ha sido Dante, el hijo menor del cantante. El joven ha empezado a destacarse por su carisma y atractivo, al punto de ganar varios seguidores en redes sociales. Dante divide su tiempo entre Miami y Medellín, ciudades donde transcurre gran parte de la vida de su padre por compromisos laborales. Además, ya ha comenzado a abrirse camino en el mundo del modelaje, trabajando con la marca colombiana de ‘streetwear‘ True, originaria de Medellín.

Sin embargo, no todo ha sido armonía en la vida familiar del artista. En una reciente entrevista concedida al programa del Canal Trece, conducido por el periodista Julio Correal, Juanes se abrió emocionalmente sobre uno de los momentos más difíciles que vivió junto a su hija mayor, Luna. El cantante paisa relató cómo su relación con ella se volvió complicada cuando la joven tenía alrededor de 17 años.

“La niña de la casa ya no quería ser la niña de la casa, estaba rebelde, fue duro”, confesó el intérprete de ‘A Dios le pido‘. En ese periodo, la adolescente empezó a marcar distancia tanto de él como de Karen, su madre, y eso generó un impacto profundo en la dinámica familiar. “Mi relación con ella se volvió súper conflictiva. No había forma de que yo me sentara a hablar con ella. Hubo un punto en donde yo me sentía invisible para ella y eso a mí me mataba”, comentó con sinceridad.