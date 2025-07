En vez de estar colocado en una vitrina junto a otros entrañables personajes de ‘El Chavo del 8‘, el muñeco de ‘Kiko’ —interpretado por Carlos Villagrán— termina entre los dientes de Bruno, el perrito chihuahua de Florinda Meza. Esa escena, tan peculiar como simbólica, ha llamado la atención de miles de seguidores del icónico programa, sobre todo por el gesto que acompaña el momento: una sonrisa de satisfacción por parte de la actriz.

El clip, que fue rescatado recientemente y emitido por el programa ‘Día D’, muestra a Florinda Meza lanzando un muñeco de peluche que representa a Kiko para que su mascota lo muerda y juegue con él. Bruno corre feliz detrás del muñeco, lo atrapa y comienza a mordisquearlo. Mientras tanto, Florinda observa la escena con una expresión que ha sido interpretada como más que divertida.

Durante la entrevista, Florinda —actriz, productora y viuda de Roberto Gómez Bolaños— compartió diversos recuerdos de su carrera y su vida junto al creador de ‘Chespirito’. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento del peluche de ‘Kiko’. Cuando los periodistas del programa le preguntaron directamente por Carlos Villagrán, Meza fue tajante en su respuesta:

“Ni pienso ni no pienso, tengo muchas cosas qué pensar”. Ese comentario, unido al hecho de que el muñeco de ‘Kiko’ no formaba parte de la colección de recuerdos que Florinda exhibía con orgullo, causó una fuerte ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Mientras mostraba con cariño figuras de personajes como ‘El Chavo’, ‘El Chapulín Colorado’ o ‘Doña Florinda’, el peluche de ‘Kiko’ estaba reservado para su perro, y no para una vitrina.

Este gesto fue interpretado por muchos como una muestra simbólica del desprecio que aún guarda la actriz hacia Villagrán, con quien tuvo una relación personal y profesional tensa desde hace décadas. Aunque ambos compartieron escenarios durante años como parte del elenco de ‘El Chavo del 8‘, su vínculo terminó en malos términos. En 2015, Villagrán declaró en el programa colombiano ‘La red‘ que hubo “una atracción leve” entre él y Florinda, a lo que añadió:

“Hubo un tiempo que anduvimos como amigos, amigos íntimos, sin pasar a mayores”.

Florinda Meza, por su parte, ha negado reiteradamente que haya existido algo más que una relación estrictamente profesional. En otras ocasiones ha afirmado que Villagrán ha querido sacar provecho del pasado, y se ha referido a él con desdén. En una declaración tajante, llegó a decir:

“Es basura. Es nada. Son hojas secas que se llevó el viento. No sirve”.

El hecho de que el muñeco de ‘Kiko’ terminara en la boca del perro de Meza no fue visto como una simple anécdota graciosa, sino como un mensaje claro: mientras ella reivindica el legado de Roberto Gómez Bolaños y de su propio papel en el universo de Chespirito, no quiere tener ningún tipo de vínculo con Villagrán ni con su personaje.

El video ha circulado ampliamente por redes sociales, causando tanto risas como polémica. Algunos lo interpretan como una broma irónica; otros, como un acto cargado de desprecio. En cualquier caso, la imagen del peluche siendo mordido por Bruno reaviva una vieja disputa que parecía haber quedado atrás, pero que, evidentemente, sigue viva.

Para muchos fans del programa, este gesto no solo evoca nostalgia por ‘El Chavo del 8′, sino que también deja en evidencia que las heridas del pasado aún no sanan del todo, y que, al menos para Florinda Meza, Carlos Villagrán sigue siendo un capítulo que prefiere no recordar… salvo para lanzárselo al perro.

