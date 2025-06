Florinda Meza, actriz y viuda del legendario comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, vuelve a estar en el centro de la polémica luego del estreno de la serie biográfica ‘Chespirito: sin querer queriendo‘. La producción, que revela aspectos íntimos y desconocidos de la vida del creador de ‘El Chavo del 8′, ha revivido entrevistas y declaraciones que ahora cobran nuevo sentido, especialmente aquellas que hablan de su controvertido inicio de relación.

(Vea también: Florinda Meza conmovió con mensaje del papa Francisco: “Abrazo de bienvenida en el cielo”)

En medio del revuelo mediático, se ha hecho viral en redes sociales una entrevista de 2004 hecha en el programa chileno ‘Pasiones‘ de TVN. En ella, Florinda Meza aparece junto al propio Chespirito relatando cómo surgió el romance que marcaría sus vidas por más de 30 años. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del público son las palabras con las que Meza describió a su entonces pareja: “Él tenía siete grandes defectos”.

Lee También

Durante la charla, la actriz reveló que su relación con Gómez Bolaños no fue inmediata ni sencilla. Según sus palabras, él tardó cerca de cinco años en conquistarla. “Anduvo persiguiéndome y medio me tenía conquistada, porque si no, no me habría dado ese primer beso”, dijo, recordando cómo la persistencia de él fue clave, pero también los obstáculos que ella percibía.

Florinda admitió que, a pesar de los constantes gestos románticos —flores, poemas, dibujos— que Chespirito le enviaba, ella solía ignorarlos. Su razón: lo consideraba un hombre mujeriego. “Yo no quería ser una más en su lista”, explicó, dejando ver que la fama del comediante le provocaba desconfianza.

Fue entonces cuando lanzó una de las frases más controversiales de la entrevista: “Él tenía siete grandes defectos. Seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no siéndolo, eran un problema y un defecto”.

La actriz explicó que la situación personal de Gómez Bolaños era compleja y que no le resultaba fácil involucrarse con alguien que ya tenía una familia formada. “Él era muy infiel a su esposa, y como andaba con tantas, yo no quería ser una más”, añadió.

Pese a todo, Meza confesó que con el tiempo terminó enamorándose profundamente, aunque no veía en Chespirito al “hombre perfecto”. “Tenía muchos defectos, por eso me negué siempre. Él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta de que sí era siempre”, expresó con nostalgia.

¿Cuál fue la reacción de Roberto Gómez Bolaños ante declaración de Florinda Meza?

Durante esa misma entrevista, Roberto Gómez Bolaños reaccionó en vivo a los comentarios de Meza, especialmente al referirse a sus hijos como “defectos”. Visiblemente incómodo, respondió: “¿Cómo defectos? Tengo seis hijos maravillosos. ¿Cómo puede pensar uno que son defectos?”. Su intervención buscó suavizar las palabras de la actriz, aclarando que, para él, su familia siempre fue una bendición.

A pesar de las diferencias de percepción, la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez se mantuvo sólida durante más de tres décadas. Compartieron no solo la vida personal, sino también una carrera artística exitosa, siendo protagonistas de algunos de los programas más recordados de la televisión latinoamericana, como ‘El Chavo del 8′ y ‘El Chapulín Colorado’.

“Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que, pese a todo, sí era yo ‘la mujer ideal’ para él”, concluyó Meza, dejando entrever que, más allá de los conflictos del pasado, el amor entre ambos terminó por imponerse.

La entrevista ha vuelto a resonar con fuerza debido al estreno de la serie biográfica ‘Chespirito: sin querer queriendo’, que promete seguir revelando episodios íntimos de la vida del cómico comediante y su entorno, y que ha despertado tanto admiración como controversia entre sus seguidores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.