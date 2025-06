La exseñorita Colombia y virreina universal de la belleza, Laura Barjum, ha causado revuelo en redes sociales tras compartir una reflexión que ha abierto un debate sobre un tema poco explorado: la salud mental de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad, como los presidentes mundiales.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, plataforma en la que la actriz y creadora de contenido suele compartir pensamientos sobre temas sociales, Barjum se planteó una pregunta provocadora: ¿debería ser obligatorio que un presidente reciba acompañamiento psicológico durante su mandato?

Aunque no hizo alusión directa al presidente Gustavo Petro, su reflexión llega en un contexto donde se discute ampliamente el estado emocional de los líderes políticos y su impacto en las decisiones que afectan a millones de ciudadanos.

“Me surgió una duda… cuando tú eres presidente, ¿está dentro de tus deberes ir a terapia? Porque me parecería una muy buena idea si esto no se está haciendo”, dijo Barjum en el clip, que no tardó en viralizarse y en causar reacciones divididas entre quienes apoyan su enfoque y quienes consideran inapropiado vincular la salud emocional al desempeño político.