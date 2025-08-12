Durante la madrugada de este martes 12 de agosto en Miami, el reconocido artista urbano Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido mundialmente como Jhayco —y anteriormente como Jhay Cortez—, fue arrestado en el marco de un operativo policial que culminó con el hallazgo de sustancias ilícitas en su vehículo y entre sus pertenencias.

La información fue confirmada por el medio local estadounidense NBC-6 South Florida, que detalló los pormenores del incidente.

Según el reporte, el cantante fue interceptado por agentes cerca del este de la calle 8, a la altura de la avenida 69, mientras conducía un automóvil deportivo Corvette de color rojo.

Los uniformados del condado de Miami-Dade notaron un comportamiento extraño en la conducción: el vehículo avanzaba a una velocidad de poco más de 8 kilómetros por hora y luego permaneció detenido por más de un minuto sin motivo aparente. Esta situación despertó la sospecha de los oficiales, quienes procedieron a hacer la detención preventiva para inspección.

Al acercarse al automóvil, uno de los agentes aseguró haber percibido un “fuerte olor a cannabis” proveniente del interior. Además, observó que Jhayco tenía restos de un “polvo blanco” en sus pantalones y en la zona de la nariz, lo que incrementó las sospechas sobre la posible posesión y consumo de sustancias controladas.

Durante la verificación de documentos, el cantante no pudo presentar una licencia de conducción. Ante esta irregularidad, se le solicitó que descendiera del vehículo para practicarle una revisión exhaustiva. En el interior del Corvette, los agentes encontraron dos bolsas negras que contenían alrededor de 7 gramos de cannabis cada una. Asimismo, en los bolsillos del artista hallaron tres bolsas transparentes con una sustancia en polvo, presuntamente cocaína.

Las evidencias derivaron en su arresto bajo cargos por posesión de drogas. De acuerdo con el reporte policial, la tenencia de la sustancia sospechosa de ser cocaína motivó una fianza de 2.500 dólares, a la que se sumaron 500 dólares adicionales por portar menos de 20 gramos de cannabis, lo que elevó el monto total a 3.000 dólares.

Jhayco fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center, donde permaneció bajo custodia durante varias horas a la espera de que se formalizara la fianza. Finalmente, el artista la pagó y recuperó su libertad provisional. Hasta el momento, ni sus representantes ni las autoridades han emitido comunicados oficiales sobre el caso, y tampoco se han revelado detalles adicionales sobre el contexto exacto de la intervención policial.

¿Quién es Jhay Cortez?

Este arresto sorprende a sus seguidores, pues Jhayco es considerado una de las figuras más influyentes del reguetón y la música urbana latina. Nacido en Puerto Rico en 1993, ha forjado una sólida carrera no solo como intérprete, sino también como compositor y productor. Su estilo combina elementos de reguetón, trap y pop urbano, lo que le ha permitido conquistar audiencias en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Entre sus mayores éxitos se encuentran Dákiti, tema que interpretó junto a Bad Bunny y que alcanzó los primeros lugares en listas internacionales, y No Me Conoce, sencillo que le otorgó gran proyección mundial. Además, ha colaborado con reconocidos artistas como J Balvin y Anuel AA, consolidándose como un referente del género.

En meses recientes, el puertorriqueño también se dejó ver en España, donde participó en una entrevista en el programa ‘La resistencia‘, conducido por David Broncano, mostrando su faceta más carismática y cercana con el público europeo.

Ahora, su nombre vuelve a ser noticia, pero esta vez por un episodio que podría afectar su imagen pública y su carrera artística. La atención se centra en cómo enfrentará este proceso legal y si emitirá algún pronunciamiento para esclarecer lo ocurrido en aquella madrugada en las calles de Miami.

