La cantante Jaziel, conocida por su destacada participación en la edición 2019 de La Voz Kids Colombia, ha conmovido a muchos al contar una dolorosa historia que mantuvo en secreto. A sus 16 años, mientras deslumbraba al público con su talento y carisma en el popular programa de Caracol Televisión, la joven cargaba con una realidad personal mucho más triste y compleja.

(Vea también: Aparece última foto de participante de ‘La voz kids’, antes de morir por un derrame cerebral)

Recientemente, en una entrevista para el programa ‘La red’, Jaziel, ahora de 22 años, se abrió sobre los abusos que sufrió desde los 9 años a manos de su padrastro, quien ahora está libre en Europa.

Según su valiente testimonio, el hombre, que se presentaba como una persona religiosa y trabajaba con niños, aprovechaba la noche para entrar a su habitación y agredirla mientras dormía. Este calvario se prolongó por varios años, dejando cicatrices profundas en su infancia y adolescencia.

Lee También

La joven relató que, en su momento, le fue imposible contarle a su madre lo que estaba pasando debido a su corta edad. Y cuando finalmente reunió el valor para intentarlo, se encontró con una reacción devastadora: la incredulidad y negación de su propia madre.

“Ella no quiso aceptar que su pareja fuera capaz de hacer algo tan grave”, expresó Jaziel, subrayando la falta de apoyo que la dejó en una posición aún más vulnerable.

Afortunadamente, la situación cambió cuando su hermano mayor descubrió lo sucedido y buscó ayuda en sus abuelos paternos. Gracias a la intervención de ellos, la familia pudo actuar y presentar una denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, a pesar de esta denuncia, el camino hacia la justicia ha sido largo y frustrante.

Seis años después de los hechos, el padrastro de Jaziel sigue en libertad. La joven denunció con tristeza que su agresor huyó a España y, hasta la fecha, no ha respondido ante la justicia colombiana. “Mi padrastro está libre, está en España, y la justicia en Colombia no ha hecho absolutamente nada”, dijo con frustración en la entrevista, la exparticipante de ‘La voz kids‘.

Esta declaración resalta la impunidad que muchas víctimas de abuso enfrentan en Colombia y las fallas del sistema judicial para proteger a las personas más vulnerables. La historia de Jaziel no solo visibiliza la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, sino que también expone las deficiencias institucionales que obstaculizan el acceso a la justicia.

Con una admirable fortaleza, Jaziel ha usado su voz para romper el silencio y llamar la atención sobre esta problemática. Su testimonio es un llamado a la acción para que las víctimas no tengan miedo de buscar ayuda y para que la sociedad, en su conjunto, fortalezca los mecanismos de protección y respuesta frente a la violencia.

La historia de Jaziel subraya la importancia del apoyo familiar y comunitario, un factor clave que le permitió dar el primer paso hacia la denuncia, aunque la batalla por la justicia esté lejos de terminar. Es un poderoso recordatorio de que ningún abuso debe quedar impune.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.