Por: El Colombiano

En 2019 muchos televidentes se enamoran en La voz Kids de los grandes talentos infantiles que participaron. Durante aquella edición, los jurados encargados de seleccionar a los mejores concursantes fueron Fanny Lu, Andrés Cepeda y Sebastián Yatra, quienes protagonizaron divertidas disputas por quedarse con los jóvenes más prometedores.

Entre las voces que cautivaron al jurado y al público destacó la joven Jaziel. Su nombre poco común llamó la atención, pero fue su interpretación de la famosa canción Titanium, de David Guetta, lo que realmente dejó boquiabiertos a los jueces. La talentosa cantante optó por unirse al equipo de Sebastián Yatra, logrando conquistar el corazón de todos.

No obstante, a pesar de la alegría que irradiaba en el escenario, Jaziel guardaba un doloroso secreto. Cinco años después de su participación en La Voz Kids, la joven compartió en sus redes sociales que, durante su paso por el programa, fue víctima de abuso, algo que en ese momento mantuvo en silencio y que pasó desapercibido para todos. Su confesión conmocionó a quienes la recuerdan con cariño desde su paso por el reality.

La joven, aunque no entregó más detalles de lo que le ocurrió, aclaró que esto no ocurrió dentro del programa televisivo y que las personas que la acompañaron en ese momento no sabían por lo que ella estaba atravesando.

La joven en su red social de TikTok comparte su testimonio de cuando era pequeña, inspirando a más jóvenes a que hablen y no se queden calladas si viven situaciones similares.

