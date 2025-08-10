El actor Andrés Sandoval atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Según relató, han pasado casi cuatro meses desde la última vez que pudo ver a sus hijos.

En este tiempo, la comunicación ha sido escasa y dolorosa. “Cuando me he intentado comunicar con ellos, no obtengo respuesta. En estos cuatro meses, solo me llamaron una vez, el Día del Padre”, contó con evidente tristeza.

Ese único contacto se dio en una breve llamada telefónica. Sandoval recuerda que sus hijos estaban dentro de un carro y, con cariño, les preguntó hacia dónde iban.

“Me dijeron que a celebrar el Día del Padre. Les pregunté con quién, y me contestaron: ‘Con amigos de mi mamá, con el papá de mis hermanos’. Yo solo les dije: ‘Que les vaya bien, cuídense mucho, sigan siendo felices, que la pasen rico’”. En ese momento, percibió que su hijo mayor se puso triste y respondió con un simple: “Sí, bueno, papi”.

Para el actor, estos meses han sido una prueba emocional enorme. “Extraño a mis hijos cada segundo. Cada respiración, cada manifestación de ellos, cada palabra… es muy duro”, confesó. Pese a la distancia, mantiene la esperanza de recuperar tiempo con ellos y lograr un acuerdo de custodia compartida, que, asegura, es lo único que está solicitando.

Andrés Sandoval no quiere quitarle los hijos a su expareja

Sandoval quiso dejar claro que nunca ha tenido la intención de quitarle los hijos a su exesposa. “Eso es mentira. Lo único que pido es poder compartir con ellos”, afirmó. En medio de la adversidad, dice que su fe en Dios es lo que le permite mantenerse en pie. “Dios es la fuerza que me sostiene y me ayuda a seguir adelante. También agradezco a la gente que ahora sabe cómo son las cosas y que antes me atacaba, pero hoy me apoya”.

En su reflexión, el actor también abordó el impacto que estas situaciones tienen en la salud emocional de muchos hombres. Comentó que, al analizar cifras, ha visto casos en los que algunos llegan al suicidio o deciden abandonar todo. “Es fuerte, muy fuerte”, admitió. Sin embargo, él asegura que su objetivo es pasar la página y que la gente lo reconozca por sus proyectos profesionales, no por sus problemas personales.

Su mayor anhelo sigue siendo el mismo: poder abrazar nuevamente a sus hijos. “Ese momento es el que más espero. Tenerlos cerca y compartir con ellos como antes”, concluyó con la voz entrecortada.

El testimonio de Andrés Sandoval no solo deja ver el dolor de un padre separado de sus hijos, sino también la importancia de encontrar caminos de diálogo y acuerdos que prioricen el bienestar de los menores, evitando que las diferencias de los adultos se conviertan en una barrera para el amor y el vínculo familiar.

