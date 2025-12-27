Faustino ‘el Tino’ Asprilla siempre ha sido un imán para las cámaras y las situaciones inesperadas. Su fama, forjada no solo por su potencia en las canchas del mundo sino por una vida extrafutbolística llena de excentricidades, lujos y su innegable debilidad por la belleza femenina, sumó un nuevo capítulo en la ciudad de Cali. Durante el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, el tulueño fue el protagonista de un cruce que lo dejó, por una vez, sin palabras.

Mientras el exdelantero de la Selección Colombia se movía entre la multitud, una patrullera de la Policía Nacional, cuya belleza no pasó desapercibida entre los asistentes, decidió romper el protocolo para acercarse al ídolo. Sin embargo, no buscaba un autógrafo convencional. Con seguridad y una sonrisa retadora, la uniformada le lanzó una petición directa como regalo de Navidad: “No me vaya a dar cualquier mensaje”, sentenció la mujer, dejando claro que esperaba algo a la altura del ingenio del exfutbolista.

La reacción de Asprilla fue inmediata. El hombre que usualmente tiene un apunte picante para todo, terminó sonrojándose y soltando una risa nerviosa ante la mirada de los presentes. Complaciendo el pedido de la oficial, el ‘Tino’ grabó el mensaje solicitado con su particular estilo, cumpliendo así el “deseo” navideño de la patrullera.

Ella, visiblemente complacida, agradeció el gesto y no dudó en inmortalizar el momento con fotos y videos que rápidamente despertaron comentarios en redes sociales. El episodio ratifica que, aunque pasen los años, Faustino sigue siendo ese personaje magnético que combina el fútbol con el espectáculo, demostrando que incluso ante la autoridad, su carisma sigue siendo su mejor jugada.

