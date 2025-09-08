En la mañana de este domingo, 7 de septiembre, en redes sociales surgió un video en el que se ve que un camión que transportaba los caballos del exfutbolista Faustino Asprilla se volteó, causando una gran congestión vehicular en el municipio de Tuluá.

En principio, debido a lo que se escucha en la grabación, se pensó que el conductor del camión, asustado por la situación, se montó en una moto y se voló, pero ahora hay una nueva versión del hecho.

Por esta situación, este lunes contactaron al exfutbolista desde Caracol Radio y, con un tono mucho más tranquilo, respondió que las autoridades llegaron, movieron el camión e incluso que pudieron hablar con el conductor para hacerle todas las pruebas correspondientes.

“Íbamos a participar en la cabalgata de la vallecaucanidad, en Andalucía, y el chofer del camión se volteó saliendo de Tuluá. Al parecer iba muy rápido y en un rompoi el peso de los caballos lo tiró para un lado. Llevaba nueve caballos y afortunadamente a nadie le pasó nada, ni los que iban en el camión ni a los caballos”, dijo el exfutbolista.

Y sobre la situación con el conductor, agregó: “Llegó tránsito, al conductor le tomaron la declaración, los papeles, todo. Estaba todo bien. Simplemente fue exceso de velocidad. Iba en un peso de casi 4.000 kilos por todos los caballos”.

De esta manera, se desmiente la primera versión que decía que el conductor se había volado del sitio en el que ocurrió el hecho. Al final, afortunadamente solo se presentaron pérdidas materiales, ya que tanto los ocupantes del camión como los caballos quedaron ilesos.

Por otro lado, el exfutbolista fue cuestionado acerca de la idea que tiene la Corte Constitucional de prohibir las cabalgatas, a lo que el ‘Tino’ no se quiso pronunciar con muchos detalles, pero lo que sí aseguró es que espera que esta entidad le compre los ejemplares a todos los que los tienen y que él incluso está vendiendo los de él por lo que se puede venir en los próximos meses.

Lo cierto es que las cabalgatas todavía son permitidas en el país, pues esta es una costumbre cultural muy importante en muchos municipios del territorio nacional.

