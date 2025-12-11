En la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia, más de 90 precandidatos cruzan espadas en la arena política para conseguir el voto popular. Abandonando las estructuras y alianzas de los partidos tradicionales, muchos de ellos han optado por un camino más personalizado a través de la recolección de firmas para suscribir su candidatura de manera autónoma.

Es el caso de la periodista Vicky Dávila, quien este jueves 11 de diciembre, llegó a la sede de la Registraduría para hacer su inscripción oficial como candidata. Con más de 1’300.000 firmas, la comunicadora llegó con toda su comitiva y agradeció el apoyo de parte de todas las personas que la siguen en su aspiración.

“Firmas de madres cabeza de hogar, comunitarias, jóvenes, hombres recios que luchan día a día en medio de las dificultades, de colombianos buenos, por eso me gusta estar hoy aquí, no tenemos parafernalía, somos colombianos comunes y corrientes, de a pie, yo soy como ustedes y hoy desde acá les digo: vamos a luchar por la unión, por un gobierno intachable, un gobierno decente, esa es nuestra obligación moral por la libertad y la democracia. Hoy nos inspira María Corina Machado, llegó la hora de los valientes de Colombia”, dijo la candidata a todos sus seguidores.

La Registraduría ha notado un aumento notable en la cantidad de grupos registrados a través de firmas. Actualmente, se estima que hay 91 grupos significativos de ciudadanos, lo que significa un aumento del 75 % respecto al 2022, cuando solo habían 52 registrados. Esta situación, como informó la Registraduría, produce cierta inquietud ante la posible fragmentación política y la crisis de liderazgo en el país.

Sin embargo, Dávila no ha sido ajena a las controversias. Recientemente, ha entrado en una agitada dinámica con Abelardo de la Espriella, sobre quien ha afirmado que es un “candidato inviable” en cuanto a la posibilidad de ganar las elecciones, palabras que han causado tensiones en la coalición de derecha.

