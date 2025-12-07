El debate político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 volvió a encenderse luego de que la más reciente encuesta de Invamer señalara que Abelardo de la Espriella sería un candidato “inviable” en una eventual segunda vuelta.

(Vea también: Abelardo de la Espriella entregó firmas (4.8 millones) y descartó cualquier consulta interpartidista)

Según la encuesta Ivamer, el senador Iván Cepeda le tomaría más de 20 puntos de ventaja en ese escenario, un resultado que ha provocado discusiones al interior de los sectores de derecha, especialmente sobre la necesidad de replantear estrategias y alianzas.

En una entrevista concedida a Revista Semana, la candidata presidencial Vicky Dávila abordó este panorama y señaló que la presencia de De la Espriella en la contienda estaría fracturando al electorado del centro-derecha.

Durante la conversación con el director del medio, Yesid Lancheros, Dávila afirmó que “hay que mirar qué está pasando si Abelardo llegó a dividir la derecha y lo que hay que hacer es una gran consulta sin Abelardo, hasta Fajardo”.

La periodista insistió en la importancia de construir una coalición amplia, que incluya figuras de distintos sectores democráticos con el fin de consolidar una opción competitiva en primera vuelta.

Lancheros, por su parte, le preguntó por qué considera que De la Espriella termina dividiendo a la derecha. Dávila respondió que este efecto obedece a “lo que es y lo que representa”, aunque evitó profundizar en ese punto.

Sin embargo, sí señaló que lo ha cuestionado en múltiples ocasiones y que considera necesario que el país conozca “toda la verdad” sobre el perfil y las posiciones del abogado. También reiteró que, a su juicio, la encuesta del Invamer es clara al mostrarlo como un candidato sin posibilidades en la recta final.

Según Dávila, los resultados del estudio revelan un panorama que no puede ser ignorado por los sectores que buscan evitar la continuidad del proyecto político del actual Gobierno.

“La encuesta nos dice que él no le gana a Cepeda en segunda vuelta; Cepeda le toma 20 puntos. Entonces la pregunta es: ¿no queremos que este Gobierno se quede representado en otro de esa dupla?”, expresó.

A partir de esta reflexión, insistió en que la derecha debe unirse alrededor de una candidatura verdaderamente viable, capaz de enfrentar al Pacto Histórico con una base sólida de apoyo ciudadano.

La candidata señaló que en el país existen figuras “buenas, correctas y preparadas” que podrían asumir los destinos de Colombia en un momento de alta polarización.

En ese sentido, subrayó que una gran consulta que incluya a diversas fuerzas políticas —y de la cual no participe De la Espriella— podría ser la mejor ruta para asegurar una candidatura fuerte y competitiva en 2026.

