Abelardo de la Espriella confirmó que mantendrá su aspiración presidencial sin someterse a la consulta de marzo y divulgó la carta que le envió al expresidente Álvaro Uribe para comunicar esa posición. El abogado explicó que su decisión responde tanto al mandato de su movimiento político como a su lectura del panorama dentro de la oposición.

En el primer tramo de la misiva, De la Espriella expresa respeto hacia Uribe y destaca lo que considera su papel histórico en el país. Agradece las recomendaciones sobre la opción de medirse en una consulta, pero señala que, tras pensarlo con cuidado, no comparte esa ruta. Sostiene que su movimiento, Defensores de la Patria, nació desde la ciudadanía y que las más de 4,8 millones de firmas que respaldan su candidatura representan una instrucción directa que no desea diluir en un mecanismo colectivo.

El aspirante argumenta que la consulta podría desdibujar la fuerza del apoyo que recibió en las calles, compuesto por personas de múltiples regiones y estratos, y que su responsabilidad es mantener ese impulso intacto. Reitera que se siente obligado a honrar esa confianza con una postulación inmediata a la primera vuelta si no se consolida una alianza distinta.

Durante otro segmento de la carta, De la Espriella recuerda que ya expuso estas razones en una entrevista con la revista Semana y defiende su propuesta de escoger un candidato de oposición mediante una gran encuesta. A su juicio, sería un método rápido, transparente y sin presiones burocráticas, que permitiría coordinar programas y enfoques entre distintos sectores. Subraya que esa herramienta facilitaría acuerdos para fortalecer temas como seguridad, economía, institucionalidad y recuperación nacional.

En el cierre de la comunicación, De la Espriella añade que acudir a una consulta implicaría un gasto estatal inconveniente en el contexto económico actual. También critica que, pese a que él impulsó la idea de una encuesta antes de formalizar sus firmas, varios sectores la descartaron; incluso afirma que algunos promotores de la consulta vetaron su participación desde el principio.

Sin embargo, acompañando la publicación, el precandidato reiteró las diferencias con Álvaro Uribe, pero resaltando la relación que mantienen. “Nuestra disparidad de criterios en esta ocasión obedece a un asunto de forma y no de fondo, porque ambos defendemos los principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad. Un líder de la dimensión del presidente Uribe tiene perfectamente claro que el disenso es la base de la democracia”, escribió De la Espriella.

