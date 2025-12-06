La noche del viernes 6 de diciembre de 2025, durante una jornada marcada por celebraciones decembrinas, la estación de Policía de Tesalia, en el departamento del Huila, se convirtió en epicentro de un ataque terrorista que alteró la tranquilidad de la región.

El hecho, reportado por habitantes y confirmado por la Policía del Huila, desató un ambiente de incertidumbre y preocupación entre la comunidad. La situación continúa en curso, durante la madrugada de este sábado.

Se presentan enfrentamientos entre grupos armados y unidades de la fuerza pública. Aunque las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre víctimas o daños, la magnitud del ataque evidencia la persistencia de estructuras criminales en la zona y la necesidad de respuestas inmediatas desde el Estado para salvaguardar a la población.

El representante Julio César Triana expresó su preocupación y solicitó al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Defensa reforzar la presencia militar en el occidente del Huila.

“Hacemos un llamado inmediato a las autoridades nacionales y regionales para que dispongan el apoyo necesario y garanticen la seguridad de nuestra Fuerza Pública y de todas las familias” escribió el congresista, en X.

URGENTE 🚨 La comunidad de Tesalia, Huila, nos informa que se están registrando ataques de grupos armados en la zona. Hacemos un llamado inmediato a las autoridades nacionales y regionales para que dispongan el apoyo necesario y garanticen la seguridad de nuestra Fuerza Pública… pic.twitter.com/0zUBKHQmhg — Julio César Triana (@TrianaCongreso) December 6, 2025

