Un grave caso de violencia sacudió a la vereda San Lorenzo Bajo, en el municipio de Cajamarca (Tolima), donde una mujer y un hombre fueron hallados sin vida en hechos que las autoridades atribuyen a un ataque motivado por celos, informó Gato Noticias. Las víctimas fueron identificadas como Olga Lucía Mora Díaz, de 51 años, y Rafael Viuché Yate, de 48, cuyos cuerpos aparecieron en viviendas distintas con heridas ocasionadas por arma de fuego.

Según las primeras versiones, Mora Díaz y Viuché trabajaban desde hace un tiempo en una finca de la zona. Allí, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, la mujer había terminado su relación con su entonces pareja, identificada como Héctor Zambrano, de 59 años, y había iniciado una nueva vida junto a Viuché. Esto habría desencadenado una reacción violenta que terminó con el ataque mortal contra ambos.

La Policía logró la captura de Zambrano, señalado como el presunto responsable del doble homicidio y quien se encuentra actualmente en proceso de judicialización. Las autoridades manejan como primera hipótesis un feminicidio seguido del asesinato del nuevo compañero sentimental de la víctima, aunque continúan recopilando información para esclarecer totalmente los hechos.

Olga Lucía Mora Díaz vivió por más de 20 años en la inspección de La Florida, en el municipio de Anolaima (Cundinamarca), adonde fue trasladado su cuerpo para recibir sepultura. Su muerte ha causado profundo dolor entre sus familiares y allegados, especialmente en las comunidades de Cachipay y Choachí, de donde es originaria su familia.

