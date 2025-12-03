El pasado 26 de noviembre de 2025, un hecho luctuoso sacudió el norte de Bogotá, y con ello, a las Fuerzas Militares colombianas. Varios disparos rompieron el silencio de la noche, cuyo eco parecía presagiar la tragedia que se hallaría en el parqueadero del casino de oficiales del Cantón Norte: el asesinato de la teniente María Camila Mora y la muerte del capitán Pablo Andrés Masmela, ambas figuras destacadas dentro del Ejército Nacional Colombiano.

Las pesquisas iniciales apuntan a un feminicidio seguido de un suicidio. “Si usted no es para mí, no es para nadie”, había amenazado el capitán Masmela a Mora, teniendo presente que habían mantenido una relación sentimental que terminó unos tres meses antes del trágico suceso. Este dato se desprendió de la revisión de las cámaras internas del recinto militar y de los testimonios aportados por los testigos del caso.

En palabras de Luis Eduardo Leyva, abogado de la familia de la teniente y citado por El Tiempo, “buscaremos que se investigue si hubo fallos en la seguridad institucional”, dado que se ha constatado un dato alarmante en la investigación inicial: el arma utilizada para cometer el siniestro no era de dotación militar. Esto pone en cuestión los protocolos de seguridad y pone en la mira del debate público la eficacia de sus controles internos.

“Sigue en investigación, pero los indicios apuntan a un feminicidio seguido de suicidio en el contexto de una relación sentimental que había terminado”, explicó Infobae. Una relación que, según los informes, pudo estar marcada por la violencia de género y amenazas. Por ello, la Procuraduría General de la Nación impulsa una indagación preliminar para verificar si la institución actuó correctamente al tratarse de un presunto caso de violencia de género y si se activaron de manera adecuada las rutas de atención para casos como el de Mahecha.

Por su parte, el Ejército Nacional expresó su “profundo pesar” por la tragedia. Aseguró que la Policía Nacional asumió las primeras actuaciones y que la Justicia Penal Militar ya está desarrollando una investigación paralela para esclarecer los hechos, al igual que la Procuraduría.

María Camila Mora hizo historia en el Ejército, al ser la primera mujer en pilotear una aeronave no tripulada en Colombia. Paul Mora, uno de sus cercanos, la recordó en Blu Radio como una mujer “reconocida por su profesionalismo y dedicación”. Por otro lado, Pablo Andrés Masmela se encontraba a punto de ascender al grado de mayor.

