El Ejército Nacional confirmó en un comunicado en la noche de este 26 de noviembre que dos de sus oficiales fallecieron en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, en hechos ocurridos pocos minutos antes del anuncio oficial. La institución expresó “profundo pesar” por lo sucedido y señaló que, de manera preliminar, el caso habría ocurrido en medio de un incidente de carácter personal, aunque las circunstancias exactas siguen bajo investigación.

La identidad de los oficiales no fue revelada inicialmente, a la espera del avance en las indagaciones.

El Ejército también destacó que se mantiene en colaboración armónica con otras instituciones del Estado para esclarecer por completo lo ocurrido. La entidad afirmó que brindará “todo el apoyo necesario” a los investigadores con el fin de establecer las causas del incidente y determinar responsabilidades.

La institución lamentó el fallecimiento de los dos uniformados, que calificó como un hecho que “enluta a nuestra institución”, y extendió un mensaje de solidaridad a sus familias y compañeros de unidad.

