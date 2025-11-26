La inseguridad en Bogotá se mantiene como el principal foco de preocupación para los ciudadanos, que justo cuando se acerca la época navideña empiezan a aumentar su temor por el posible aumento en la delincuencia en la ciudad, ante los casos diarios que se presentan de hurtos, asesinatos y extorsión en la capital de la República.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quiénes son dueños del bar Cleopatra, que funcionaba a dos cuadras de El Campín como sindicato)

Ahora, en la localidad de Engativá, un nuevo caso de sicariato se presentó en la calle 72 carrera 62A, en el barrio Santa María del Lago, donde el propietario de un bar muy conocido en la zona fue asesinado a sangre fría por dos hombres en moto que le dispararon sin mediar palabra, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

La víctima fue identificada como José Luis Tello Ariza, de 43 años, quien salió un momento de su negocio, alrededor de las 2:30 a. m., para hablar con unos conocidos. Allí, de un momento a otro le llegaron dos motociclistas que, sin mediar palabra, le dispararon en varias oportunidades, pese a que el dueño del bar intentó correr, de acuerdo con la emisora.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

El cuerpo quedó tendido en una calle y los clientes del negocio intentaron trasladar a Tello Ariza a un centro médico, pero fue en vano, ya que por la gravedad de sus heridas había fallecido. Este comerciante era un hombre conocido por su amabilidad y servicio con la comunidad, según la cadena radial.

Por ahora se desconoce los motivos del crimen, pero se cree que el dueño del bar estaba siendo víctima de extorsión por parte de bandas delincuenciales que exigen pagos para dejar funcionar a los negocios de este sector de Engativá.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.