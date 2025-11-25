El auge de los locales nocturnos que operan bajo la fachada de sindicatos en Bogotá, sigue produciendo alerta entre las autoridades. Un ejemplo de ello es el caso del bar “Cleopatra”, ubicado a pocas cuadras del emblemático estadio Nemesio El Campín, que fue cerrado tras solo siete meses de funcionamiento tras incurrir en una serie de irregularidades.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Pánico por hombre que hizo más de 10 disparos en conjunto de Bogotá)

Según el informe preliminar al que tuvo acceso El Tiempo, el local nocturno, que se promocionaba con el eslogan “Sigue la rumba después de las 3 a. m.”, fue sellado luego de una inspección sorpresa en la que funcionarios de las Secretarías de Seguridad, Policía y Bomberos descubrieron una serie de anomalías.

La dueña del local, Geraldine Alejandra Yejas García, una joven de 23 años, alegó que el lugar funcionaba como un sindicato; sin embargo, durante la visita, ninguno de los clientes pudo corroborar dicha afirmación. Paralelamente, Yejas García no pudo presentar ningún respaldo documental que acreditara el carácter sindical del local.

Lee También

Además, durante la revisión, las autoridades encontraron que las ventanas del segundo piso estaban cubiertas con tablas pintadas de negro y cortinas oscuras, lo que impedía una ventilación adecuada. “En la puerta, el local tenía una decoración con una cobra dorada, y en el interior había condiciones deplorables”, reportó un miembro del Cuerpo de Bomberos al medio.

En septiembre de 2025, el Cuerpo de Bomberos había emitido un concepto técnico por el incumplimiento de las normas básicas de seguridad humana. Las deficiencias señaladas incluían la falta de iluminación de emergencia, detectores de humo y un plan de contingencia. Además, el establecimiento recibió varias quejas de vecinos por exceso de ruido.

La ley 1801 de 2016, contempla la suspensión de la licencia de funcionamiento por diez días a aquellos locales que no cumplan con los requisitos legales vigentes. En este caso, Yejas García registró el bar ante la Cámara de Comercio de Bogotá en abril de 2025, aunque se encontró evidencia de que el establecimiento habría estado funcionando, incluso sin licencia, mucho antes de su inscripción formal.

* Pulzo.com se escribe con Z