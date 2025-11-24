Un local cercano al estadio El Campín, conocido por el eslogan “Sigue la rumba después de las 3 a. m.”, fue clausurado tras siete meses de actividad debido a múltiples irregularidades detectadas en una inspección sorpresa. Aunque inicialmente no se conocían los dueños, el expediente del establecimiento mostró vínculos con una mujer de 23 años.

El operativo contó con funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Gobierno, junto con Policía y Bomberos. Al ingresar, encontraron una puerta decorada con una cobra dorada y un segundo piso con ventanas cubiertas con tablas negras y cortinas oscuras. Aunque un encargado afirmó que allí funcionaba un sindicato, los clientes consultados negaron pertenecer a alguna asociación laboral.

La administradora no entregó documentos completos que probaran el carácter sindical, pese a insistir en esa versión. Además, Bomberos había visitado el lugar en septiembre y emitido un concepto negativo por falta de iluminación de emergencia, detectores de humo y plan de contingencia. Según El Tiempo, estas fallas, junto con quejas de ruido, motivaron la suspensión de la licencia por diez días, tal como indica el numeral 16 del artículo 92 de la Ley 1801 de 2016.

Cleopatra fue matriculado en la Cámara de Comercio de Bogotá el 9 de abril con activos por 2 millones de pesos y actividades relacionadas con expendio de bebidas alcohólicas y otros servicios personales. Según el medio citado, la propietaria registrada es Geraldine Alejandra Yejas García, de 23 años, quien además solicitó la cancelación de la matrícula comercial el 6 de junio. El establecimiento había publicado ofertas de empleo en octubre de 2024 para bailarinas, servicio de habitación y meseras, seis meses antes del registro formal.

Al consultarle por las irregularidades, Yejas afirmó: “No soy la dueña, soy la administradora, nada más”. Según El Tiempo, las autoridades siguen la pista a otros locales que usan fachadas sindicales para operar como bares y discotecas después de las 3 a. m., horario límite permitido en Bogotá.

