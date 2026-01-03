En la tarde de este sábado, cientos de venezolanos comenzaron a concentrarse en la Plaza Bolívar de Bogotá en respaldo a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y a la espera de una transición política en Venezuela.

En distintos puntos de la plaza había ciudadanos portando banderas de Venezuela, camisetas y prendas alusivas a su país, mientras entonan el himno nacional venezolano, en un ambiente que mezcla celebración, expectativa y emotividad.

Videos difundidos en redes sociales muestran una parte importante de la plaza ocupada, con grupos organizados y familias que llegaron al centro de la capital colombiana para manifestar su apoyo a lo que consideran el inicio de un nuevo capítulo para Venezuela.

Acá, las imágenes de ese momento:

A esta hora concentran venezolanos en la plaza Bolívar de Bogotá en apoyo a la captura de Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, y en espera de una transición en Venezuela. #VocesySonidos pic.twitter.com/gzy3aPzpoA — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 3, 2026

La Plaza Bolívar, escenario simbólico de apoyo a venezolanos

La elección de la Plaza Bolívar no es casual. El lugar, uno de los espacios políticos e históricos más emblemáticos de Colombia, se ha convertido en un escenario simbólico para la diáspora venezolana, que sigue con atención los acontecimientos tras la caída de Maduro.

Los asistentes corean consignas a favor de la libertad y la democracia, mientras esperan pronunciamientos oficiales sobre el rumbo que tomará el país en los próximos días.

Y es que Colombia es uno de los países que más venezolanos ha recibido en la última década, por lo que las reacciones a los hechos ocurridos en Caracas y a la intervención de Estados Unidos se han sentido con fuerza.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.