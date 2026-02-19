La violencia no da tregua en el departamento del Atlántico. En la noche de este miércoles, el municipio dese convirtió en el escenario de un ataque atroz que dejó como saldo la muerte de

El sangriento episodio ocurrió en una vivienda del barrio San Francisco. Según el reporte oficial de las autoridades, varios sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el inmueble; uno de ellos descendió, ingresó a la casa y accionó su arma de fuego de manera indiscriminada contra los presentes. Tras cumplir su cometido, los sicarios huyeron con rumbo desconocido, dejando tras de sí una estela de dolor y a otra persona herida que lucha por su vida.

La víctima mortal fue identificada como Constanza Isabel Rivera Salas. Sin embargo, es el fallecimiento del menor lo que ha provocado un rechazo categórico por parte de la administración departamental. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, se pronunció de inmediato calificando el hecho como una “barbarie”.

“Rechazo de manera categórica y contundente el atroz asesinato de un menor de tan solo dos años. Este crimen nos duele profundamente y nos indigna como sociedad. No hay justificación alguna para un acto tan cobarde y cruel”, sentenció el mandatario regional.

Verano enfatizó que la niñez es “sagrada” y que el Estado no escatimará esfuerzos para dar con los responsables. Por ello, la Gobernación anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para cualquier ciudadano que suministre información clave que permita la identificación y captura de los autores del ataque.

La Policía de la Sabana y el departamento del Atlántico han desplegado un plan candado en las vías de acceso a Ponedera para intentar dar con el paradero de los asesinos. Mientras tanto, la comunidad pide justicia y mayores medidas de seguridad en una zona que se ha visto azotada por la criminalidad en las últimas semanas.