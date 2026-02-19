Por medio de una publicación en redes sociales, la actriz Marcela Benjumea mostró el caos de movilidad que se vive en la vía que conduce de Bogotá a La Calera (Cundinamarca) y que las autoridades no le están poniendo la debida atención.

La reconocida artista compartió las imágenes a través de su cuenta de Instagram para alertar sobre la falta de control en este corredor vial durante las horas de la noche. En su denuncia, Benjumea detalló diversas irregularidades que afectan la seguridad de quienes transitan por la zona, especialmente los días miércoles y jueves.

“Me perdonarán la calidad del video, pero quería mostrarles esto, y es la vía Bogotá-La Calera, parece ser tierra de nadie (a no ser que haya pico y placa). Motos a alta velocidad todos los jueves, carros parqueados por doquier y esta belleza, tres ciclistas amarrados a un carro, haciendo malabares durante 4 kilómetros. Peligroso por ellos y peligroso por las personas que van atrás. Esto fue a las 8:30 p. m., Vía llena, pero nadie les dijo nada”, es lo que escribió la artista en su Instagram en la noche de este miércoles 18 de febrero.

Haga clic acá para ver el video publicado por Marcela Benjumea.

Precisamente, quienes transitan este corredor entre Bogotá y La Calera saben que es una arteria complicada y que hay días en los que pasar es imposible, debido a hechos como este que pueden ocasionar accidentes entre otros percances. La situación descrita por la actriz pone de manifiesto la recurrente problemática de maniobras peligrosas y el estacionamiento indebido en una de las salidas más importantes de la capital.

¿Cuánto tiempo se gasta de Bogotá a La Calera?

El trayecto entre Bogotá y La Calera puede tomar cerca de 50 minutos en condiciones habituales de tránsito. Este tiempo corresponde a un flujo vehicular promedio en la vía que conecta la capital con el municipio, uno de los corredores más transitados por quienes se desplazan hacia la zona rural, turística o residencial cercana a la ciudad.

(Vea también: Así es la nueva vía de 3.200 metros que conecta a Bogotá con La Calera en menos tiempo)

Sin embargo, la duración del viaje puede variar según la hora del día, el volumen de vehículos y las condiciones climáticas. En jornadas con menor congestión, como temprano en la mañana o en horarios valle, es posible completar el recorrido en menos tiempo.

Las autoridades suelen recomendar planear el desplazamiento con anticipación y consultar el estado de la vía antes de salir, especialmente en fines de semana o festivos, cuando aumenta la movilidad hacia este sector cercano a la capital.

