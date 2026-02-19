En menos de una semana, los nombres de los dos candidatos presidenciales que puntean en las encuestas, el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, han sido puestos en conocimiento de distintas jurisdicciones por presuntas conductas punibles en su pasado. Ambos casos muestran que en la disputa política por llegar a la Casa de Nariño se emplean todos los recursos, incluso la muy temida arma judicial y, con ella, otra que siempre lleva adosada: la destrucción del prestigio y el buen nombre. Pero de entre los dos, el asunto de Cepeda es el que puede revestir mayor gravedad.

Sigue a PULZO en Discover

(Le interesa: Benedetti ve a Paloma Valencia con ventaja y dice que le ganaría a Cepeda en segunda vuelta)

A De la Espriella lo señala David Murcia Guzmán —creador, principal accionista y representante legal de la firma DMG, empresa acusada por las autoridades de hacer negocios ilegales como lavado de dinero y esquemas piramidales con los que fueron defraudadas cientos de personas— de haberse quedado hace 18 años con más de 5.000 millones de pesos que le pagó para que lo defendiera. La actual defensora de Murcia, la abogada y también candidata presidencial Sondra Macoillins, presentó una queja disciplinaria contra De la Espriella en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá por violación grave a los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza.

Piden a fiscal de EE. UU. investigar menciones a Iván Cepeda

Así que De la Espriella, que de inmediato rechazó los señalamientos y dijo que las cifras mencionadas por Murcia no corresponden a la realidad contractual pues hay un contrato de 2.700 millones de pesos por honorarios que respalda su versión, de ser hallado responsable, tiene cómo subsanar su eventual culpa, aunque con una mancha sobre su nombre. Pero este proceso, que es disciplinario, no sería tan grave como el que eventualmente podría enfrentar Cepeda no ya ante la justicia colombiana, sino ante la estadounidense, a donde acudió en las últimas horas el también candidato Daniel Palacios buscando que se le abra una investigación penal al candidato del Pacto Histórico.

Lee También

Palacios solicitó a la fiscal de ese país, Pam Bondy, que revise las menciones sobre Cepeda en los computadores que se encontraron en el campamento de alias ‘Raúl Reyes’, abatido por el Ejército colombiano en Santa Rosa de Yanamaru, Ecuador, el primero de marzo de 2008. Los contenidos de esos dispositivos, sin embargo, fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia como pruebas legales contra el excongresista Wilson Borja.

De esa manera, el alto tribunal les quitó su potencial judicial, su capacidad probatoria en Colombia, al considerar que la acción del Ejército Nacional, denominada operación Fénix, traspasó las fronteras y que en la recolección de la prueba no se siguieron los métodos establecidos por el Código de Procedimiento Penal colombiano ni por el Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal celebrado entre los gobiernos de Colombia y Ecuador y ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 519 del 4 de agosto de 1999. En cambio, la Interpol y el Instituto de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña sostuvieron que los contenidos de los computadores de ‘Reyes’ sí eran auténticos.

Con todo, Palacios destaca que, si bien los contenidos de los computadores no tienen ningún valor probatorio en Colombia, esa información sí hace parte de la carga probatoria en la causa que una corte de Nueva York le sigue al derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro. “Contienen valiosa información sobre los vínculos con el crimen organizado, con agrupaciones terroristas y narcotraficantes”, dijo Palacios en su cuenta de X. “Es hoy pieza fundamental y ha sido utilizada como una carga probatoria para el ‘indictmen’ que hoy se lleva a cabo contra el narcodictador Nicolás Maduro por vínculos con organizaciones terroristas o al servicio del narcotráfico”.

“Es de vital importancia que se revisen estos computadores para determinar si existen razones para investigar al hoy candidato a la presidencia Iván Cepeda”, agregó Palacios. “La relación con grupos criminales, grupos terroristas o narcotraficantes no puede quedar en el silencio y no se puede permitir la impunidad. Que adelanten la investigación, la revisión, y determinen si hay pruebas suficientes para avanzar en una investigación”. Ahora falta ver si la justicia estadounidense decide jalar el hilo de esa madeja y establece si enreda o no en ese país a Cepeda.

Mención a Iván Cepeda en computadores de alias ‘Raúl Reyes’

Dos de los correos hallados en los computadores de alias ‘Raúl Reyes’ están relacionados con la multitudinaria marcha contra las Farc que tuvo lugar el 4 de febrero de 2008, en más de 190 municipios y ciudades en Colombia y en otras partes del mundo, en la que participaron más de seis millones de personas. Para muchos, la movilización más grande que se haya visto en la historia del país. En respuesta, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, liderado por Cepeda, convocó a una movilización un mes después, el 6 de marzo del mismo año.

El primero de los mensajes en que se menciona al hoy candidato presidencial por el Pacto Histórico, alias ‘Iván Márquez’ le escribió al denominado Secretariado (cúpula) de las Farc el 12 de febrero de 2008: “Sobre la marcha del 4 de febrero: sin duda nos faltó orientar al partido clandestino y al movimiento Bolivariano, pero con semejante maquinaria de la manipulación puesta en marcha, muy poco habriamos podido hacer. Debiéramos intentar hacer algo ahora con la marcha que promueve la organización de Iván Cepeda buscando influir con consignas centrales contra el terrorismo de Estado, la narco-para-política, por el canje humanitario [intercambio de secuestrados en poder de las Farc por muchos de sus integrantes presos por causas judiciales] y la paz. Pudiéramos orientar sacar banderas blancas y de Colombia. No será fácil esa marcha que cuenta con la oposición férrea de la maquinaria fascista”.

El otro correo es de alias ‘Íngrid’, colaboradora de la comisión internacional de las Farc, que le escribió a un destinatario sin especificar, el 18 de febrero de 2008: “Por medio del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Por favor mándenme datos de todo lo que se hará en nuestros lugares para poderlo mantener informado. Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor. Ya respondieron los compañeros de Ecuador, ahora espero, lugar forma de contactar a Iván con los c. de Agencia de los Pueblos en Pie y la marcha que organizarán en Ecuador”.

El candidato Cepeda, a quien también le reprochan la defensa que hizo de alias ‘Jesús Santrich’ y de alias ‘Iván Márquez’, dos desertores de la paz que volvieron a tomar las armas, y que no es muy dado a dar declaraciones, no se ha manifestado sobre los correos en que habría sido mencionado ni sobre la acción judicial que pretende impulsar Palacios en su contra en Estados Unidos, cuya justicia, ya quedó probado con Nicolás Maduro, es infatigable, obstinada, y en casos puntuales de mucha importancia para ese país no reconoce fronteras.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.